5成民調滿意年改 國民黨：立院討論實質版本不是壞事

台灣民意基金會昨天公布的民調指出，有5成民眾滿意蔡政府推動軍公教年金改革，僅3成6不滿意。國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，年改將近6年，對於軍公教老人的經濟生活是否碰到一定的衝擊，在立法院有機會對實質版本進行各方面溝通，不是壞事。

李彥秀今天在中常會後受訪表示，國民黨針對二次年改提出再次討論，也要關注這段時間軍公教在留人、留才，確實碰到很大困境，現在政府對於軍公教人員加薪也有政策調整，針對退休軍公教的老年生活碰到衝擊，如何調整，相信立法院協商時，可以把各黨派意見提出來。

此外，前立委沈富雄點名幾位立委選後訪陸「是傻」，再不退場2028恐未戰先泡湯。李彥秀說，兩岸溝通交流，用對話取代對抗，向來是國民黨堅持的目標，百工百業面臨的衝擊，民進黨沒有任何作為，國民黨身為最大黨，在符合中華民國憲法下對等尊嚴的對話交流，是應該做的事，「不能因為民進黨不做我們就什麼都不做。」