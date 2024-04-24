快訊

台體大「守護神」赴棒球賽被撞昏迷指數3 家人瞞阿公阿嬤…師生求奇蹟

全中運／台北田徑場觀眾席冒火勢 場邊障礙賽持續進行

下午3時30分花蓮縣近海規模4.9極淺層地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5成民調滿意年改 國民黨：立院討論實質版本不是壞事

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委李彥秀今天在中常會後受訪。記者鄭媁／攝影
國民黨文傳會主委李彥秀今天在中常會後受訪。記者鄭媁／攝影

台灣民意基金會昨天公布的民調指出，有5成民眾滿意蔡政府推動軍公教年金改革，僅3成6不滿意。國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，年改將近6年，對於軍公教老人的經濟生活是否碰到一定的衝擊，在立法院有機會對實質版本進行各方面溝通，不是壞事。

李彥秀今天在中常會後受訪表示，國民黨針對二次年改提出再次討論，也要關注這段時間軍公教在留人、留才，確實碰到很大困境，現在政府對於軍公教人員加薪也有政策調整，針對退休軍公教的老年生活碰到衝擊，如何調整，相信立法院協商時，可以把各黨派意見提出來。

此外，前立委沈富雄點名幾位立委選後訪陸「是傻」，再不退場2028恐未戰先泡湯。李彥秀說，兩岸溝通交流，用對話取代對抗，向來是國民黨堅持的目標，百工百業面臨的衝擊，民進黨沒有任何作為，國民黨身為最大黨，在符合中華民國憲法下對等尊嚴的對話交流，是應該做的事，「不能因為民進黨不做我們就什麼都不做。」

國民黨 李彥秀 軍公教

延伸閱讀

藍委提核電廠延役條例 國民黨：幫賴清德搭封存反核台階

藍委批監察院自甘淪「東廠2.0」 翻箱倒櫃查侯友宜

徐巧芯風暴連環爆「是自己搞來的」？沈富雄1句話預言最終結局

藍營大咖爆家暴慣犯 國民黨回應了

相關新聞

數位身分證10億白花？ 林右昌：設備可沿用但晶片要另採購

數位身分證換發政策暫緩，在野立委質疑，政策尚未上路就耗費14億元，每年還有6375萬的設備維運費，詢問未來是否續推？若不...

司法官過勞 吳宗憲批蔡英文司改：與政治的手伸進來也有關

士林地院法官李昭然疑因工作壓力輕生，立法院司法及法制委員會今安排「降低基層司法體系負擔之成效與精進期程」專題報告，國民黨...

「我們都是花蓮人」賴清德：協助花蓮盡早恢復日常

民進黨主席賴清德今天在民進黨中執會表示，昨天凌晨和早上，0403花蓮地震的較大餘震發生，花蓮也傳出零星災情，迄今該地震已...

民進黨辦入黨活動 限定版黨證結合一卡通功能

民進黨今天公佈「Green Up！和台灣在一起」入黨活動資訊。民進黨發言人吳崢表示，活動規畫於5月4日在台北市1919藝...

朱立倫要賴清德國情報告 牛煦庭挺：應回應大眾關心的題目

國民黨主席朱立倫不滿大法官對死刑議題態度鮮明、新北市長侯友宜遭監察院約談，揚言520後立法院黨團邀請賴清德赴立院國情報告...

賴清德：中方片面啟用W122、123航線 對兩岸福祉沒幫助

民進黨主席賴清德今天表示，中方在上周片面啟用W122、W123航線，不僅未和我方事先溝通，也影響民航飛行的安全；中方持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。