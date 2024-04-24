520交接後司法院院長請辭？秘書長：無此憲政慣例

立委今天質詢提到，2016年因總統換人，時任司法院正副院長請辭，現在520將屆，司法院正副院長要不要循憲政慣例請辭。司法院秘書長吳三龍說，他不便代替回覆，但就他的認知，應該沒有此憲政慣例。

立法院司法及法制委員會今天邀請吳三龍等人列席，就「如何透過行政簡化、訴訟減量與科技運用以降低基層司法體系負擔的成效與精進期程」進行專題報告，並備質詢。

台灣民眾黨立委黃國昌質詢提到，2016年因為換總統，時任司法院正副院長請辭，當時民進黨也提出相關主張，即新任總統上任，司法院正副院長應請辭，而現在520快到了，現任司法院正副院長要不要循憲政慣例請辭，希望他們要跟社會清楚說明。

吳三龍回應，他不便代替答覆。

民進黨立委吳思瑤之後質詢，詢問吳三龍是否有此憲政慣例。吳三龍說，根據他的認知，應該是沒有。

吳思瑤說，建議黃國昌看一下大法官釋字第419號解釋，當中清楚說明，即便請辭那是一種禮貌性請辭，並非強制性請辭。

吳思瑤認為，總統蔡英文將政權交接給準總統賴清德，畢竟是同一政黨，基於同樣的政治理念、承襲同樣執政路線，如果要去擴大衍生，5院的院長是否要一併請辭的問題，應該是在不同政黨、理念價值不同時，可能才比較需要討論這議題。

民進黨立委鍾佳濱詢問，2016年時任司法院長賴浩敏、副院長蘇永欽向蔡總統請辭，是基於什麼原因。

吳三龍說，當時時代力量立法院黨團在5月提出訴求，希望五院院長也能有一個交接，但賴浩敏在2016年7月11日請辭，蔡總統並未馬上處理，至於為何請辭，可能是因為他們的任期在同年10月31日屆滿，而蔡總統直到當年的10月27日才准辭。