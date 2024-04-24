藍委提核電廠延役條例 吳春城：蔡總統用愛發電淪笑柄

多名國民黨立委今天提出「推動核子反應器設施延役條例草案」，訴求維持核能發電、降低能源危機，民眾黨立委吳春城表示，近日桃園連續發生跳電，全台一度陷入停電危機，蔡英文總統喊出「用愛發電」，完全就是選舉的鬼扯蛋口號，也成為民眾的取笑對象。

國民黨立委賴士葆、王鴻薇、牛煦庭、翁曉玲等人上午舉行記者會，提出「推動核子反應器設施延役條例草案」，未來將交付立法院經濟、教育及文化委員會審查，訴求在核能安全的條件下，維持核能發電、降低能源危機，呼籲重啟核一、核二廠，並且將核三廠延役。

吳春城受訪時表示，國民黨立委提出「核子反應器設施延役條例草案」，主要就是針對核三廠1號機與2號機的運轉執照，有效期限分別將在今年7月27日及明年5月17日到期，近期桃園連續發生停電，傳出全台一度陷入停電危機，其實從民進黨掌權、推動非核家園以來，台灣民眾就一直處於無法穩定供電的擔憂及疑慮。

吳春城指出，今天中午將近1時左右，根據台電官網的數據顯示，核電的占比為6.071％，「現在要將核電完全排除在電力供應系統之外，除了停、限電，還會有其他選項嗎」，核三廠一號機如果停止運轉，到底占多少供電比例，還有如何能補上缺口，台電公司要講清楚。

吳春城批評，蔡總統當年喊出「用愛發電」，完全就是選舉時的鬼扯蛋口號，也成了民眾的取笑對象，現在發不了電、找不到可靠穩定的電源，難道要進一步要求台灣民眾「為了愛台灣，大家不用電？」