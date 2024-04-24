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朱立倫：若御用大法官要改變死刑合憲 司法院成太上院？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

憲法法庭昨天針對死刑存廢開庭辯論。國民黨主席朱立倫今天表示，如果少數即將卸任的大法官想要改變死刑合憲的現實，將造成中華民國憲政史上最大的危機，這個做法是民眾絕對不能接受的。

朱立倫今天在中常會發表談話指出，最近是中華民國憲政史上最荒謬的期間，司法院大法官竟然可針對多次已釋憲過死刑合憲的結果，在即將卸任前，又要開所謂的憲法法庭來審判，很可能做出違反絕大多數民意的作為。

朱立倫批評，此舉充分顯示出這些御用大法官，一方面想要改變過去3次釋憲的結果，更重要的是，高達將近八成以上民意反對廢死，不管從整個社會治安的角度，從長期以來民眾的情感，還有法律的訂定上，廢死還不到成熟的時候，且事實上司法的權力，來自於立法院的立法與行政院的執行，包括現有民進黨政府的法務部長都講得非常清楚，這是絕對合憲的。

朱立倫說，他相信絕大多數的立法委員也堅持這樣的立場，跟民意站在一起，如果少數的即將卸任的大法官想要改變這個現實，將造成中華民國憲政史上最大的危機，司法院難道要變成太上院，要超越立法院超越行政院？這個做法是民眾絕對不能接受的。他也要求準總統賴清德對此事嚴正表達態度，不要想置身事外。

司法院 大法官 朱立倫

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