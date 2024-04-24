快訊

特斯拉開鍘全球10%人力第一波！下月裁員德、加2州逾6000人

虎斑貓「把小主人摟懷中寵溺抱抱」保護慾超強！暖心互動飼主超感動：父愛爆棚

數位身分證10億白花？ 林右昌：設備可沿用但晶片要另採購

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
數位身分證換發計畫從發包到暫緩，截至去年累計執行預算數為6.8億元。圖／聯合報系資料照片
數位身分證換發計畫從發包到暫緩，截至去年累計執行預算數為6.8億元。圖／聯合報系資料照片

數位身分證換發政策暫緩，在野立委質疑，政策尚未上路就耗費14億元，每年還有6375萬的設備維運費，詢問未來是否續推？若不同廠商得標，設備能否沿用？內政部長林右昌回應，行政院還沒做最後政策決定，目前實際支出經費為10.85億元，機器設備未來可以繼續使用，但晶片部分要另外採購。

立法院內政委員會今審議113年度預算凍結書面報告案與國籍法部分條文修正草案，會上邀內政部長林右昌、內政部次長花敬群等人列席並備詢。國民黨立委許宇甄提案要求凍結數位身分證預算200萬。

許宇甄指出質詢，數位身分證政策暫緩，行政院已和廠商達成仲裁和解，確定賠償2.8億元，總計已花費14億元，「什麼都還沒做就已經浪費14億」，每年還要繼續支付6375萬的維護費。

她詢問，未來若政策繼續推行，廠商是否會重新招標，如果不是目前得標廠商東元電機得標，機器設備是否還能用？如果不行的話，這些年花費的維運費都將浪費，是否會考慮停掉相關計畫。

林右昌指出，個人資料保護委員會籌備處已於去年12月成立，會依籌備處意見進行後續工作，但行政院目前還沒做最後政策決定，現在無法論斷是否繼續推動；至於經費，目前實際支出是10.85億元，機器設備未來可以繼續使用，但晶片部分要另外採購。

數位身分證

延伸閱讀

花蓮連續餘震2大樓傾倒 林右昌：要求地方加速拆除

企業以宿舍為名買豪宅 林右昌指鑽漏洞：將修許可辦法

漲電價超額轉嫁房客？ 內政部修租屋定型化契約設上限

NCC主委傳內定 藍委許宇甄：爭議人士將建議黨團不同意

相關新聞

數位身分證10億白花？ 林右昌：設備可沿用但晶片要另採購

數位身分證換發政策暫緩，在野立委質疑，政策尚未上路就耗費14億元，每年還有6375萬的設備維運費，詢問未來是否續推？若不...

司法官過勞 吳宗憲批蔡英文司改：與政治的手伸進來也有關

士林地院法官李昭然疑因工作壓力輕生，立法院司法及法制委員會今安排「降低基層司法體系負擔之成效與精進期程」專題報告，國民黨...

藍委提核電廠延役條例 吳春城：蔡總統用愛發電淪笑柄

多名國民黨立委今天提出「推動核子反應器設施延役條例草案」，訴求維持核能發電、降低能源危機，民眾黨立委吳春城表示，近日桃園...

藍營核能議題2股聲音都有其道理 「能源之戰」得先擺平內部分歧

7月炎炎夏日尚未來臨，但近期電力猶如天天走鋼索。曾被政壇盛傳為新任總統賴清德內閣熱門人選的民進黨智庫副董、和碩董事長童子賢日前坦言30年前反核想法變了，「地球暖化才是人類公敵，而核能不是」，被解讀是民進黨新政府能源轉彎的前奏曲；而藍營內部迎戰策略也湧現兩股聲音，讓藍營陷入天人交戰，也牽動未來國家能源走勢。...

侯友宜被約詢 朱立倫大罵監院：標準的東廠、鷹犬

監察院監委高涌誠、林郁容為調查1989年間世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境案，今約談新北市長侯友宜。國民黨主席朱立倫...

侯友宜施政報告提六大震災方案 紅黃單放寬都更門檻

新北市長侯友宜今天再度登上議會質詢台舉行施政報告，針對議員最關心的地震後續作為，侯友宜表示，除了動員技師公會展開危險建物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。