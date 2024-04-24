數位身分證10億白花？ 林右昌：設備可沿用但晶片要另採購
數位身分證換發政策暫緩，在野立委質疑，政策尚未上路就耗費14億元，每年還有6375萬的設備維運費，詢問未來是否續推？若不同廠商得標，設備能否沿用？內政部長林右昌回應，行政院還沒做最後政策決定，目前實際支出經費為10.85億元，機器設備未來可以繼續使用，但晶片部分要另外採購。
立法院內政委員會今審議113年度預算凍結書面報告案與國籍法部分條文修正草案，會上邀內政部長林右昌、內政部次長花敬群等人列席並備詢。國民黨立委許宇甄提案要求凍結數位身分證預算200萬。
許宇甄指出質詢，數位身分證政策暫緩，行政院已和廠商達成仲裁和解，確定賠償2.8億元，總計已花費14億元，「什麼都還沒做就已經浪費14億」，每年還要繼續支付6375萬的維護費。
她詢問，未來若政策繼續推行，廠商是否會重新招標，如果不是目前得標廠商東元電機得標，機器設備是否還能用？如果不行的話，這些年花費的維運費都將浪費，是否會考慮停掉相關計畫。
林右昌指出，個人資料保護委員會籌備處已於去年12月成立，會依籌備處意見進行後續工作，但行政院目前還沒做最後政策決定，現在無法論斷是否繼續推動；至於經費，目前實際支出是10.85億元，機器設備未來可以繼續使用，但晶片部分要另外採購。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言