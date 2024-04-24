陳駿季真除農業部長 張麗善：盼在國土計畫確保農業權

準行政院長卓榮泰昨公布第五波內閣名單，農業部代理部長陳駿季將真除，成為新內閣農業部長，雲林縣是農業大縣，縣長張麗善今早表示，農民、農業不分顏色，期許新任部長重視農民權益，在國土計畫中確保農業權，讓農地價值發揮淋漓盡致。

張麗善表示，農業部長不僅要重視農民權益，也要重視農地永續發展，農民和農業都不分顏色，期許新任部長能夠站在農業永續發展的高度，了解農地本身要發揮什麼價值，及農產品行銷通路管道。

張麗善說，「雲林是農業大縣」，地方在國土規畫中，盡心盡力配合中央政策的糧食自給率，雲林縣在未來國土計畫中，提出「農業權」（由工商發達的縣市向農業縣市採購農業權），確保農民權益，希望新部長能夠重視，並站在農民的權益上給予協助，讓土地價值發揮淋漓盡致。