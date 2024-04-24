藍白聯手封殺立委提案 綠：擁有權力要自制自律

國民黨昨天聯手民眾黨在立法院程序委員會封殺民進黨立委提案後，傳出有選民致電國民黨立委張智倫辦公室質疑，遭掛電話。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，國民黨立委擁有權力後要自制、自律，否則國會改革都是假的。

民進黨立委沈伯洋等人提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修法，將立委納入赴中須取得許可之範疇，藍白兩黨立委昨天中午在立院程序委員會封殺該案，有媒體報導，有民眾致電張智倫國會辦公室質問為何要封殺該案，遭到張智倫助理嗆聲並掛電話。

吳思瑤今天在輿情回應時表示，任何民意代表聆聽選民意見，都理所當然，都應該以禮相待，傾聽民意，責無旁貸。

吳思瑤表示，民進黨團對於藍白兩黨昨天在程序委員會發生的事情，感到非常遺憾。

吳思瑤說，時代不斷往前進，國會的民主運作不斷往前走，但沒有想到，國民黨在程序委員會擋案子，這樣的作為，其實是倒退到8年以前，過去這8年，民進黨身為國會多數黨，不再擋任何案，這是程序委員會非常重要的改革。

吳思瑤指出，程序委員會不涉及議案內容的討論，只針對程序的安排，不擋案，讓所有提案都進到院會的報告事項，再依議事規則，各黨團可以行使付委或逕付二讀。不過，藍白兩黨昨天在程序委員會的第一關，就把國民黨害怕的法案擋在門外，再一次看到國民黨席次多了，佔了優勢了，就忘了自己是誰，恣意濫權、擴權，破壞程序委員會不擋案的原則，沒收也閹割民主國會，繼之前的沒收審查權，現在連排案權也被閹割，

吳思瑤說，現在這樣的立法院，像是回到反民主、反進步的黑暗時光，社會同聲起撻伐，公民社會也不以為然，呼籲國民黨立委擁有權力要自制、自律，否則國會改革都是假的。