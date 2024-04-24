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蔡英文卸任...司法院長許宗力辭不辭？秘書長吳三龍：不方便說

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
司法院長許宗力。圖／聯合報系資料照片
司法院長許宗力。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委黃國昌今在立法院司法及法制委員會質疑，司法院許宗力、副院長蔡烱燉應循憲政慣例在蔡英文總統卸任時請辭，民進黨立委吳思瑤建議黃去查釋憲案，表示五院院長在新總統上任時只禮貌性請辭，不具強制性。

關於許宗力、蔡烱燉究竟應不應該請辭？出席委員會的司法院秘書長吳三龍說，他不方便為許宗力、蔡烱燉表示意見，不過，據他所認知，應該沒有此一憲政慣例。

黃國昌表示，2016年時司法院正、副院長因新舊政權更迭而請辭，如今2024年許宗力、蔡烱燉是否也要循此一憲政慣例請辭，黃另建議許宗力、蔡烱燉應要從自身的高度跟台灣人民做說明。

吳思瑤上台發言說，黃國昌應去查一查大法官釋字419號的釋憲案，指解釋文已有清楚說明，即使五院院長在新任總統上任時的請辭，「只是禮貌性請辭」，並非強制必須請辭。

吳思瑤還表示，蔡英文總統將政權交接給賴清德，但2人仍是同一政黨，基於同樣的政治理念、承襲同樣的執政路線，五院的院長是否要強制請辭的問題，應是在不同政黨、理念價值不同時，才有可能需要討論。

司法院秘書長吳三龍。圖／聯合報系資料照片
司法院秘書長吳三龍。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片

司法院 蔡烱燉 許宗力

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