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洪孟楷遭指替詐團開協調會 綠委籲別雙標出面解釋

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／本報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／本報系資料照片

二五集團負責人陳威良涉嫌販賣黑莓卡給詐騙集團，近日遭起訴，國民黨立委洪孟楷被爆料曾幫二五電信召開協調會。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天質疑，洪孟楷替廠商撐腰，恐怕跟這間公司關係匪淺，國民黨每天喊反詐騙，結果國民黨的黨鞭卻涉嫌捲入該案件，呼籲洪孟楷對社會清楚說明。

國家通訊傳播委員會（NCC）委員蕭祈宏卸任轉任二類電信業者顧問，因違反旋轉門條款遭起訴。陳威良涉嫌販賣黑莓卡給詐騙集團也被起訴。洪孟楷被爆出曾替二五電信召開協調會，爭取向中華電信擴大漫遊業務，引發質疑聲浪。

吳思瑤表示，從媒體報導可以看到，二五電信製作非法國際漫遊卡，協助不法詐騙集團進行詐騙行為，更買通NCC前官員遭起訴，可以看出此案是經過綿密安排的詐騙案。

吳思瑤質疑，選舉期間候選人都非常忙碌，尤其是選前倒數階段，洪孟楷是國民黨立法院黨團黨鞭之一，竟然在選前最忙碌的12月，特別幫二五電信開協調會，被質疑涉嫌利用立委職務之便，替廠商牽線撐腰。

吳思瑤說，國民黨每天在喊反詐騙，結果自己的黨鞭卻涉入這樣的案件，希望國民黨用同樣標準檢視自己，同時洪孟楷必須跟社會清楚說明。

國民黨 洪孟楷

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