藍委提核電廠延役條例 國民黨：幫賴清德搭封存反核台階

國民黨立委賴士葆等人今舉行記者會，要推動「推動核子反應器設施延役條例草案」記者會，訴求在核能安全條件下，維持核能發電，降低能源危機。國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，這樣的修法是在幫準總統賴清德搭好下台階，賴應順勢封存民進黨反核神主牌，重新思考能源政策。

國民黨立委賴士葆、王鴻薇、牛煦庭、翁曉玲、中廣前董事長趙少康、台北市前市長郝龍斌等人，今與學者在立法院舉行記者會。賴士葆呼籲，立法院教育、經濟委員會召委盡快排案審查，且法案通過後只是替現有核電廠「解套」，台電必須審查核能安全無虞的情況下才能繼續延役，不是核電廠馬上就要延役。

國民黨團書記長洪孟楷說，國民黨立院黨團一貫立場是主張以核養綠，希望以核能取代會汙染環境的火力發電，發展再生能源必須以相對乾淨的能源來度過。

但對於是否修法推動核能延役條例，洪孟楷說，國民黨內部確實有兩種聲音，一股呼聲是要修法，另一群立委的呼聲則認為，民進黨必須對自己錯誤的能源負責，而不是靠藍營修法幫忙解套，他呼籲賴清德好好思考錯誤的能源政策，是不是還要繼續執行下去。

李彥秀表示，當國際上回歸擁抱核能，將核能當成潔淨能源的時候，民進黨同樣應該把反核思維轉為減碳思維。尤其與新閣揆寶座擦肩而過的和碩董事長童子賢，22日再度提出應重視核能的建議。「日經亞洲」也點名賴清德應「重新評估核電政策」。

李彥秀表示，國民黨立委提出這樣的修法，更是在幫賴清德搭好下台階，賴清德應該順勢封存民進黨反核神主牌，重新思考台灣的能源政策跟發電配比。