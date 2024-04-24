花蓮強震仍堅持赴陸 綠委批傅崐萁史上最鴨霸總召

花蓮近日地震不斷，傳出零星災情，國民黨立法院黨團總召傅崐萁有意照計畫率黨籍立委訪中。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，傅崐萁怎麼講也講不聽，吃了秤砣鐵了心，連黨內有意見都不聽勸，是有史以來最鴨霸的總召，更是踐踏民意的區域立委。

吳思瑤指出，花蓮大地震後，近日陸續有餘震跟災情傳出，傅崐萁難道認為聽北京命令比聽花蓮災民更重要嗎？為什麼傅崐萁跟北京距離比花蓮居民距離更近，傅崐萁作為區域立委，怎麼會在災區重建的關鍵時刻，還堅持要去中國訪問。

吳思瑤說，在社會各界撻伐之際，傅崐萁執意赴中，連國民黨團內都有成員釋放出應當妥善思考是否成行，傅崐萁不顧黨內意見，傅總召真的好大，這是有史以來最鴨霸的總召，踐踏民意的區域立委。

民進黨立委黃捷也說，國民黨內心裡的OS都是，「傅崐萁真的像是病毒一樣」，這時赴中毫無正當性可言，傅崐萁心中沒有選民，現在支持傅崐萁的人可能比徐巧芯還少。