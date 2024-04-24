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東華大學爆族群歧視 陳建仁：反歧視法已跨部會審議

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
行政院長陳建仁（中）會前受訪表示，反歧視法已經做過跨部會審議，現在已經有相關的雛型，相信再過不久，這個法案就會在行政院院會通過。記者蘇健忠／攝影
行政院長陳建仁（中）會前受訪表示，反歧視法已經做過跨部會審議，現在已經有相關的雛型，相信再過不久，這個法案就會在行政院院會通過。記者蘇健忠／攝影

東華大學近日爆出學生間網路匿名留言的族群歧視事件，行政院陳建仁今出席TPASS月票周年活動受訪，被問到「消除一切形式種族歧視公約」何時送至立法院？他表示，反歧視法已經做過跨部會審議，現在已經有相關的雛型，相信再過不久，這個法案就會在行政院院會通過，送到立法院審議。

針對東華大學族群歧視事件，陳建仁今表示，對於這類的事件感到相當地遺憾，台灣是一個多元開放的國家，大家對於言論自由的真諦都相當堅持，而且對於多元文化也都相當尊重，希望國人能夠養成一個對彼此互相尊重、彼此互相包容、互相欣賞，才能夠大家能夠團結一致。

陳建仁也說，這個個案已經請東華大學再進一步調查，去年教育部和原民會也已經聯合製作一些相關案例，希望在學校提供老師教學之用，使得每一位學生都能夠對彼此尊重，這件事情需要學校、政府及所有師生一起努力。

他進一步指出，反歧視法受到很多國人的重視，而且也有很多的討論，行政院已有做過跨部會審議，且已經有相關的雛型，希望再不久就能夠對外來公告，並也將在北、中、南、東舉行公聽會，看各機關或各團體有什麼樣的意見，希望把反歧視法這樣的法案修得盡善盡美。

東華大學 行政院 陳建仁

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