綠質疑與詐騙業者開協調會 洪孟楷：不再提供協助

針對媒體報導指稱，國民黨立委洪孟楷協助涉及二類電信詐騙案業者二五電信召開協調會，洪孟楷今天表示，該協調會沒做成結論，他也要求依規定辦理；後續媒體相關報導，已立即嚴正向該公司表明，不再提供任何協助。

雲林地檢署偵辦二五電信等3家二類電信業者，違法販售詐團最常使用的黑莓卡與比特卡，導致詐騙案件層出不窮。不過，今天有媒體報導指稱，檢調調查發現，國家通訊傳播委員會（NCC）委員蕭祈宏卸任後轉任二類電信業者顧問，利用醫生兒子的帳戶，收取二五電信顧問費，協助業者疏通NCC與中華電信，違反旋轉門條款遭起訴。此外，洪孟楷曾替二五電信召開協調會，爭取向中華電信擴大漫遊業務。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天針對輿情回應時表示，這是一個透過綿密安排的詐騙案件，洪孟楷是國民黨立法院黨團黨鞭，在選舉最忙碌的時候，還願意花時間替涉及詐騙的公司召開協調會，很可能是要為二五電信跟中華電信牽線，也涉及用立委職務之便，替廠商撐腰，顯然關係匪淺非常特別。

吳思瑤說，洪孟楷應該說明清楚，國民黨也要用同一標準檢視自己，每天說要反詐騙，但黨鞭涉及協助電信詐騙案業者召開協調會，應該要清楚說明。

洪孟楷透過新聞稿表示，他的國會辦公室去年11月底接獲全國某產業公會理事長請託，指稱二五電信遭受業務上不公平對待，當下即向該理事長表示，該公司必須具名提出陳情信及具體事證，才能協助了解。對方後來提供相關陳情書與NCC的回文，表示問題都在中華電信，並經由國會辦公室與相關單位求證發現說法出入，因此於去年12月中邀集相關單位召開協調會釐清。

洪孟楷說，協調會由他主持，中華電信說明完整，也認為中華電信在此業務處理上沒有問題，且避免衍生後續糾紛，在協調會中要求中華電信要嚴守立場，不可放寬虛擬行動網路服務運營商（MVNO）資格，因協調會沒有結果，故並未有任何結論，但要求都要依規定辦理。

洪孟楷表示，後續因有相關報導，尤其是涉嫌詐騙刑事案件，立即嚴正向該公司表明，不再提供任何協助。該公司知法玩法，不可取，呼籲檢調司法應針對此案件從重量刑，嚇阻詐騙行為。

洪孟楷指出，民意代表接受民眾陳情實屬常見，協調會是讓陳情人與行政機關有當面溝通機會，一切仍須回歸法例規定。他的辦公室至目前累積召開上百場協調會，參與機關單位無數，皆秉持依照法令辦理的態度，讓陳情人獲得清楚資訊為原則，以往參與者皆可證明。

至於新聞稿中的「某產業公會理事長」，所指為何，洪孟楷辦公室表示，不方便公布。