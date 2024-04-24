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沒核能供電不穩 藍提重啟核電廠條例

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委賴士葆24日與藍營政治人物與核安專家召開記者會，宣布制定核電廠重啟條例，盼恢復核電以確保供電穩定。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨立委賴士葆24日與藍營政治人物與核安專家召開記者會，宣布制定核電廠重啟條例，盼恢復核電以確保供電穩定。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「近日缺電危機不斷，在世界都開始恢復核能下，民進黨政府不該堅持『非核家園』！」國民黨立委賴士葆24日表示，先進國家都開始增加核能使用，因此提出《核子反應器設施延役條例》，盼核一到核三經審查後重啟，確保穩定供電、減緩電價上漲影響。中廣董事長趙少康也說，他30年前也反核，但如今能源短缺、空汙嚴重、電價飆漲，重啟核電有其必要。

缺電恐影響外資投資

賴士葆表示，他們將提出核電廠延役的特別條例：《核子反應器設施延役條例》，解除原本《核子反應器管制法》中，規定核電廠延役需要提前5年申請的限制，讓核一、核二可以重啟，核三繼續延役。他痛批，0415的備轉容量僅剩2.8%，但合理範圍應該是15到20%，減碳應比減核更重要。

「外媒都看出來台灣有缺電危機了，難道民進黨政府不知道嗎？」國民黨立委王鴻薇質疑，從彭博社警告若繼續扶持本土風電恐缺電，日經新聞呼籲賴清德政府要與在野黨合作，重新評估能源政策，還有韓國中央日本呼籲不要重蹈台灣缺電的覆轍，若繼續實施非核家園的政策，外資看到報導還敢來投資嗎？

核能觀念要與時俱進

趙少康直言，國民黨大可不必提出相關法案，讓民進黨自行承擔非核家園後果就好，但台灣的減碳排名在蔡總統的能源政策下不進反對，從52名退步到61名，連親綠的和碩董事長童子賢都說核能發展是可以討論的，中研院院士李遠哲都說依現行計畫，2050淨零碳排不可能達成，盼民進黨能回頭是岸。

「我30年前也反核！」趙少康強調，但當時並沒有發現PM2.5、肺腺癌等問題，觀念是會改變的，盼民進黨不要再抱著過去「非核家園」的執念，面對如今恐缺電的問題。前台北市長郝龍斌也說，許多先進國家都在恢復核能，希望將使用量提升3倍，國際也開始在使用核能。

停機後仍可延役

國民黨立委牛煦庭表示，歐盟開放各國選用核電廠，日本2023年取消核能運轉年限的限制，韓國預計5年投入946億台幣推進核電研發，甚至盼將核電外銷，還吸收台灣的核工人才，台灣不應該繼續原地踏步。他呼籲新政府應重新檢討能源政策，蔡總統的能源政策在過去八年已經證明，缺乏核電的能源結構不切實際又不堪一擊。

清大教授葉宗洸指出，民進黨政府規劃燃煤發電80%，其中燃氣發電50%，但台灣目前僅有2個接收站，第三接受站要明年6月完工，第四接受站還不確定，配套都做不好，應該重啟核電廠。他說，美國、瑞典都有核電廠停止運轉後重新延役的案例，台灣也可以依循。

延役會有安全審查

王鴻薇也說，國民黨還有其他法案，盼取消核電延役的限制，呼籲民眾關心相關議題。賴士葆補充，法案通過後，也要台電主動提案才能實施，但還是為民眾著想，因此提出法案。前原能會主委蔡春鴻說，申請延役的限制取消，並非馬上重啟核電廠，若要重啟或延役必須要經過核安會審查。

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