司法院：盼各界正視司法過勞 迫切需增加5536人

近日發生法官墜樓身亡、辦公室昏迷、書記官因病過世等事件，引發討論。司法院今天說，近年來案件增加甚鉅，經估算需增加清理未結案件及迫切需求人力5536人，盼各界正視司法過勞的實務困境。

司法院表示，目前正積極與行政院協商，並研擬修正法院組織法等法規爭取人力，也企盼行政院人事行政總處能體認到司法機關人力短缺、亟待增員的迫切狀況，同意放寬總員額法對司法機關人員的員額上限，讓更多的法官、書記官及相關輔助人力投入審判業務，降低每位司法人員的工作負擔。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院秘書長吳三龍等人列席，就「如何透過行政簡化、訴訟減量與科技運用以降低基層司法體系負擔的成效與精進期程」進行專題報告，並備質詢。

司法院所提報告指出，因社會型態變遷，法院案件量逐年增加，地方法院新收案件數從民國103年的284萬590件上升到112年的363萬109件，共增加78萬9519件，案件成長率達28%。未結案件數從103年的18萬7635件上升到112年的36萬7171件，增加17萬9536件，案件成長率達96%。

司法院說，雖然推行各項減輕負擔措施，仍不足以追上逐年鉅幅成長的案件質量，而依中央政府機關總員額法規定，司法院及所屬機關人力法定員額上限為1萬5000人，但113年度預算員額已達1萬4508人，近年來案件增加甚鉅，經估算需增加清理未結案件及迫切需求人力5536人。

民進黨立委沈發惠質詢提到，現在當務之急就是要修正總員額法，才有後續人力需求能否補足的問題。

民進黨立委吳思瑤指出，為司法人員減壓，改革刻不容緩，她建議要增補司法人力、提升司法人員待遇、有效解決濫訴問題、落實金字塔型訴訟制度、精進員工協助方案。

國民黨立委羅智強說，他願意當司法人員的後盾，已擬好總員額法的修法版本，要提高第3類人員的員額上限，也會開始連署，希望大家一起終結司法過勞、改善司法品質。

國民黨立委楊瓊瓔質詢時，請在場的人總代表說明。行政院人事行政總處組編人力處專門委員古元玲說，事涉修法影響層面比較廣，立委的意見會帶回去審慎研議。

此外，民進黨立委陳俊宇詢問，法官合理的結案量為何。吳三龍說，明天會召集一、二、三審及法官協會等相關人員，研究一、二、三審法院的合理結案量到底是多少。

台灣民眾黨立委黃國昌指出，法官協會曾發聲明，呼籲司法院1個月內提出減輕法官工作負擔具體措施，他希望司法院1個月內回應法官協會具體要採行的措施，同時將報告給司法及法制委員會。吳三龍說，司法院非常重視這份聲明，會盡量在1個月內提出，也會提出報告。