監委約詢世台會案 侯友宜盼檢視過去不是製造對立

監委高涌誠、林郁容調查35年前世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境案，今天約詢新北市長侯友宜。侯友宜表示，檢視過去需要大家凝聚共識，不是製造更多的衝突與對立；尊重監委職權，面對監委垂詢，他一一清楚說明。

侯友宜上午結束市政會議後，搭車前往監察院，約上午9時30分抵達，下車後，神情輕鬆，面對媒體提問，始終面帶微笑，隨即在現場工作人員引導下進入監察院。

侯友宜約在上午11時10分離開監察院，離去前接受媒體訪問表示，尊重監委職權，面對監委垂詢，他一一清楚說明。

侯友宜指出，他一生奉公守法，就是為了讓國家更進步、更好，這是他不變的準則。至於在監委詢問過程中，他期待檢視過去是需要大家凝聚共識，不是製造更多的衝突與對立，反思面對未來，要向前走，歷史是讓未來更好的養分，衷心期盼讓國家未來會更好，大家要攜手持續努力。

媒體詢問，是否覺得委屈。侯友宜表示，這是監委的職權，他心中坦蕩蕩，接受監委對於35年前歷史的詢問，他也很清楚的跟監委說明白。