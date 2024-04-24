推動核子反應器設施延役條例草案 趙少康、郝龍斌呼籲重啓核電延役
國民黨立委賴士葆、王鴻薇、牛煦庭、翁曉玲、中廣前董事長趙少康、台北市前市長郝龍斌、清大原科中心主任葉宗洸，上午在立法院舉行「推動核子反應器設施延役條例草案」記者會，訴求在核能安全條件下，維持核能發電，降低能源危機，呼籲重啟核一、核二，核三延役。
記者會中指核電廠延役必須經過嚴謹的安全審查程序，憑藉我國過往所累積的豐富核安維護經驗，電廠換照(延役)絕對可以在符合安全規範的步驟下迅速完成。核電廠的安全與運轉績效是一體的兩面，我國核能主管機關對核電廠安全的管制成效已顯現在過去40多年核電廠安全運轉的績效上。
會中指「核子反應器設施延役條例草案」提供核電廠在運轉執照尚未屆滿或已屆滿，皆可提出換照申請，經由運轉執照換發之規定，確認安全無虞後可持續安全運轉。目的為協助政府，排除核電廠是否延役在法規面的困境，是否調整我國能源政策的決定權掌握在執政黨的手上。
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