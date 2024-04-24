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王美花：大家源倉儲屬特登工廠 消防設施須符合標準

中央社／ 台北24日電

家電廠大家源位於屏東工廠昨晚發生火災，民進黨立委邱議瑩今天質疑失火工廠位於農地裡的倉儲，卻無法納入工廠管理輔導法做管理。經濟部長王美花表示，大家源的倉儲有申請特定工廠登記，倉儲的消防設施皆須符合標準。

為因應去年屏東明揚工廠大火意外，行政院強化業者消防責任，日前通過經濟部重行擬具的「工廠管理輔導法」相關修正草案，明定業者若未依期限申報危險物品、違反申報規定或申報不實，可開罰新台幣5萬元以上、500萬元以下罰鍰。

立法院經濟委員會今天審查工廠管理輔導法修正草案，邱議瑩質詢指出，大家源位於屏東的工廠昨晚發生火災，經查工廠的合法登記位置於高雄市，屏東縣萬丹的工廠看起來是倉儲，但倉儲顯然在農地裡。

她進一步指出，目前工廠管理輔導法沒有把倉儲納入管理，未來倉儲若遇到火災該如何處理。

王美花表示，工輔法明定製造業相關規定，倉儲因不符合製造業標準，因此未在工輔法管理項目；先前曾跨部會討論如何因應倉儲工安意外，雖然仍未確立倉儲歸哪個單位納管，不過倉儲消防設施皆須符合標準；至於大家源的倉儲有申請特定工廠登記，則屬於經濟部管轄範圍。

邱議瑩建議，雖然倉儲不符合工輔法的製造業標準，但政府仍應訂定倉儲的管理辦法。

火災 王美花

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