藍委提核電廠延役 綠委林宜瑾：切莫與未來世代為敵

國民黨立委將提案修「推動核子反應器設施延役條例草案」，欲放寬核電廠延役規定。民進黨立委林宜瑾表示，她非常認同本周六「427反核電延役」行動訴求，堅決反對老舊核電廠延役，呼籲國民黨切莫與未來世代為敵。

林宜瑾指出，藍營想透過修法，降低核安風險管制門檻，為老舊核電廠延役開後門，不但違背民眾期待，而且從頭到尾搞不清楚狀況。核一廠、核二廠不但運轉執照早就到期，燃料池已滿、爐心燃料退不出，乾貯設施地方又有諸多疑慮，至今遲遲無法啟用，毫無繼續發電的客觀可能。

林宜瑾說，更何況無論核一、核二或核三廠，皆提出除役計畫且完成審查，已依法進行除役或除役準備，就算新法上路，除役工作也不該走回頭路，難道國民黨要在藍營執政縣市，蓋新的核電廠嗎？

林宜瑾表示，人人都有24小時電源隨開隨用的需求，但是卻也人人反對電廠設在自家附近，面對燃氣發電廠都是如此，何況是核能發電廠，以及高放射性廢棄物最終處置設施。

林宜瑾指出，不要讓今天的決定，成為明天的困境。身為立法委員就應該為全民福祉發聲，努力開創更加環境友善的發電方式，降低民眾疑慮與反感，國民黨應知回頭是岸。