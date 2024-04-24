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昔競選對手陳時中傳任政委 蔣萬安：民眾都會一起來檢驗
外傳衛福部前部長陳時中將任行政院政務委員，外界批評，陳時中接任後，將會是地下部長。對此，台北市長蔣萬安上午出席台灣人工智慧博覽會開幕典禮受訪指出，民眾都會一起來檢驗。
蔣萬安，大家對於新政府有很高的期待，到底能不能積極正面回應民意，把過去民進黨執政8年，很多還沒有辦法解決的問題，即將上任的政府能夠解決，民眾都會一起來檢驗。
媒體也問蔣萬安對內閣名單是否滿意，蔣萬安指出，人民對於新內閣、新政府即將上任，有很多期許，要能夠積極回應民意，因為民進黨已經執政8年，要邁入第9年，過去有許多沒有辦法解決的問題，新的政府到底有沒有辦法好好面對，傾聽民意，包括最近大家談論很多的能源政策、停電的問題，希望新的政府、新內閣能夠好好傾聽民眾心聲。
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