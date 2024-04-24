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藍黨團召集協商電價凍漲案 經長盼支持台電經營

中央社／ 台北24日電

國民黨團將召集協商電價凍漲提案。經濟部長王美花今天受訪表示，近年俄烏戰爭後國際能源高漲，台電吸收非常多成本，造成比較大虧損，但相較其他大國，台灣電價處於緩升，外界應該支持台電經營。

電價4月1日起平均調漲11%，立法院會3月29日處理國民黨團、民眾黨團建請立法院決議停止調漲電價案時，2項提案雖逕付二讀，但民進黨團隨即提議送交協商。國民黨團昨天發出通知，由國民黨立委楊瓊櫻於今天中午召集黨團協商電價凍漲提案。

立法院經濟委員會今天審查工廠管理輔導法修正草案，媒體詢問王美花如何看待國民黨團今天召集協商促請立院決議停止調漲電價。

王美花表示，俄烏戰爭以來國際能源價格高漲，台電吸收非常多成本，造成比較大虧損，但相較其他大國，歐美各國電價調得非常高，反觀台灣電價處於緩升，才會吸收這麼多成本，因此應該支持台電好好經營。

媒體也詢問，近期地震不斷，是否會影響電廠和電網。王美花表示，因應地震，她指示台電一定要仔細維護電廠，台電會抓時間仔細檢查電廠，目前為止還沒有特別狀況。

對於有國民黨立委欲提案修法，不設定核電廠延役申請期限，對此王美花表示，是否要修改以及核後端如何處理等，都需要社會共識，目前經濟部對於核電廠重要原則就是確保安全。

王美花日前赴台南傾聽中小企業心聲，媒體詢問在地業者是否反映跳電和限水問題。

王美花表示，經濟部很樂意和中小企業座談，對於跳電問題，她向在地業者提到，若是24小時連續性製程，還是需要備有不斷電系統，避免設備、纜線故障導致損失，經過這幾年宣導，很多中小企業理解有必要備不斷電系統。

媒體詢問，520後經濟部所屬的國營事業董事長是否也會調整。王美花說，由新政府決定。

至於媒體報導台電總經理王耀庭可能升任台電董事長、經濟部次長林全能可能接任中油董事長，王美花簡單表示，沒聽說。

台電 王美花 電價

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