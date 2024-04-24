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參選主委劍指新北市長？ 蘇巧慧：不是我個人前哨戰

中央社／ 台北24日電

民進黨立委蘇巧慧今天接受專訪時，對於參選新北市黨部主委是否為2026年新北市長前哨戰，蘇巧慧說，她希望透過黨部這台機器，把2018、2022年沒有整合完的新北市整合好，至於新北市長人選是誰，她不在意。

蘇巧慧今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」訪問，對於節目主持人周玉蔻說，選黨部主委就是參選2026年新北市長選舉的前哨戰，蘇巧慧做上述表示。

她強調，參選黨部主委不是她個人的前哨戰，民進黨2026年前哨戰就是把黨部工作做好，屆時中央黨部一定會推出最強的人選。

針對主持人詢問參選新北市黨部主委的動機，是否與目前朝小野大的政治局勢有關，蘇巧慧表示，參選新北市黨部主委是她個人的想法，她的父親，行政院前院長蘇貞昌並不贊成，蘇昌昌對黨務非常熟悉，也告訴她，黨部工作非常繁瑣，等於是一份全職的工作，加上立委的工作，會忙不過來，蘇貞昌因此不建議她選。

蘇巧慧說，蘇貞昌的分析，讓她一度打消念頭，但新國會開議之後，政治攻防越來越嚴重，其次，很多朋友都在問2026年新北市長的狀況，可是，她每次越回答就越納悶，2026對民進黨有這麼有利嗎，有這麼好選嗎，其實是非常不好選的．2018年及2022年，民進黨票數都輸蠻多，越輸越多，所以，事情沒有這麼簡單。

蘇巧慧表示，民進黨必須把2018年及2022年沒有整合完成的新北市，利用黨部這部機器整合好，民進黨在新北市才有力量去前進，至於到底人選是誰，她真的不在意，她很想把2018年及2022年沒有打贏的戰打贏，把力量凝聚起來，她是跟著民進黨長大的孩子，現在輪到她這一代要站出來，這一代如果不承先，接下來怎麼啟後。

蘇巧慧指出，任何的機會，任何的責任，該來的就來扛，而不是這一步跳下一步，這樣就太淺了。

針對主持人詢問，民進黨前立委余天一度表達參選意願，是蘇巧慧勸退余天的嗎。蘇巧慧否認，她表示，沒有勸退余天，也沒有拜託任何人，而是余天的太太李亞萍不希望余天參與這一局。

蘇巧慧說，新北市黨部主委過去沒出現過女性，她想來試試看，她就是想把力量凝聚起來，讓黨部年輕一點。總是要試試看，民進黨面臨的困境很大，但不可能在家裡哭，困境就結束。

民進黨新北市黨部主委選舉，目前僅有蘇巧慧一人登記，等於是同額競選。主持人問，蘇貞昌會否投票給她，蘇巧慧開玩笑說，「他可以不投我嗎？」「情勒都要他投我」。蘇巧慧也透露，蘇貞昌現在都在練廚藝，最近迷上煎魚。

民進黨 蘇巧慧

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