針對柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）於22日會晤中國外交部長王毅時稱「堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力」，外交部今重申，中華民國台灣是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，並認為中國是在我國總統就職典禮前頻頻出招。

中國外交部長王毅，與柬埔寨總理洪馬內會晤時，洪馬內表示，「柬埔寨表達反對任何利用台灣問題干涉中國內政的圖謀，反對任何形式的台獨，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。」對此，外交部表示，中華民國台灣是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是國際普遍認知的事實與現狀。

外交部表示，對於中國政府屢次藉各種國際場合片面宣稱台灣為其內政，貶抑我國主權地位，外交部表達強烈抗議並予以嚴厲譴責。

外交部指出，我國今年初剛透過民主程序選舉新政府，並即將舉辦總統、副總統就職慶典，而中國頻頻不擇手段施壓他國附和其謬論，貶損我國主權，我國絕對不會屈服於中國威權政府的壓力與脅迫，將堅守自由民主的價值，積極聯合理念相近國家共同遏制威權擴張，致力維護區域和平與穩定。