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第3次碳費審議延至5月初 將討論碳定價子法內容

中央社／ 台北24日電

第3次碳費費率審議會原訂4月底前召開，然而環境部今天表示，由於碳定價相關的子法尚未預告，因此預計延至5月初再召開；第3次會議除討論子法內容外，也將再深入比較國外的碳定價制度。

環境部3月26日召開第2次碳費費率審議會，雖未決定碳費費率，但已有共識，期望能在審議過程中討論從起徵至2030年間、分階段調整的一般、優惠費率，供產業界有所依循。

原訂在4月底前能召開第3次審議會，依程序需在會前1週就寄出開會通知，然而截至目前仍未發布，也代表在4月30日之前無法召開會議。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴向中央社記者證實，目前規劃第3次審議會時間會延至5月初。

黃偉鳴表示，由於第2次會議中，委員有要求環境部先提出氣候變遷因應法下與碳定價相關的3項子法供討論，包含「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費收費對象溫室氣體減量指定目標」等；然而目前3子法仍在法制程序中，尚未預告，會待子法正式預告後才召開第3次審議會。

黃偉鳴說，目前設定第3次審議會將會就上述3子法進行討論，另外也會進一步分析亞洲鄰近國家日本、韓國、新加坡的碳定價制度，逐步聚焦。

至於是否能在520前訂出碳費費率，黃偉鳴僅表示都在努力中。

氣候變遷 環境部 碳費

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