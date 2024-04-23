謝長廷：賴政府將延續蔡政府路線 續推轉型正義

駐日代表謝長廷接受日媒訪問表示，總統當選人賴清德曾表示將尋求維持現狀，不激怒中國，這代表他上任後將延續總統蔡英文路線，轉型正義也將繼續取得進展。

賴清德在5月將宣誓就任總統，nippon.com編輯企劃委員、東京大學研究所教授川島真針對台灣與中國、台灣與日本現況，以及新政府的外交立場等，採訪駐日代表謝長廷。

針對今年1月的總統大選暨立委選舉，民進黨沒有在立法院取得過半席次。謝長廷表示，民進黨與在野黨在內政、預算審查方面存在爭論，他認為民進黨應該提升溝通能力，即使沒有在國會取得過半，使得立法和行政沒辦法完全配合，但這應該被視為一個學習機會，更向民主邁進。從這個角度來看，不失為台灣選民的明智選擇。

川島真表示，民眾黨在這次選舉得到許多年輕人支持，似乎顯示台灣的家庭和世代分歧正在加深。謝長廷對此解釋，民進黨執政8年，但許多社會問題依舊存在，像是年輕人關心的薪資、物價上漲等。且如同日本，不動產依舊掌握在年長世代的手中，因此年輕人不滿執政黨是很自然的。

至於下任總統賴清德是否會繼承總統蔡英文的政治路線，繼續推動「轉型正義」？謝長廷指出，賴清德曾表示將尋求維持現狀，不激怒中國，這代表他將延續蔡英文路線，轉型正義也將繼續取得進展。

多數台人盼維持現狀 謝長廷：維持民主政治現狀

對於台灣人在民調中有6成支持「維持現狀」，謝長廷表示，他認為台灣人希望維持的是民主政治的現狀，從這個意義上來說，是支持「自己的未來自己決定」的現狀。如果台灣現在立刻與中國統一，就無法維持民主政治的現狀，正如同前總統李登輝曾說過，「要和台灣討論統一，等中國落實民主化，走到那個階段再來討論。」

川島真提到，中國去年3月曾派船切斷台灣連接馬祖的兩條海底電纜，儘管沒使用武器，但似乎遊走在「和平」與「戰爭」之間的灰色地帶，對於這種情況要如何提防？

謝長廷表示，絕大多數的國家都不可能獨自對抗中國，這已經是一個全球性的問題，而不是台灣獨自的問題，光以台灣的軍事力量進行對抗，是不可能的。如果全世界反對行使武力、繼續對中國施壓，中國最終會意識到來自國際社會的壓力。假使爆發戰爭，中國會陷入和俄羅斯同樣的困境，也會導致中國經濟衰退、許多人將離開家園。

川島真指出，中國的對台政策在過去4、5年發生變化，民進黨和台灣政府如何應對在外交關係上面臨的中國施壓？

謝長廷表示，中國大使館感覺每天都在抗議外國政府，這反映出中共高層可能因為捲入政治鬥爭後消失、時常處在不安的狀況。「例如我要是去拜訪一名自民黨議員，而中國大使館沒有發出抗議，中國國內可能就會指謫『為何沒有抗議謝長廷與日本議員見面？』，而要求追究責任。因此，為了自保，（中國）大使館時常提高聲量。」

台積電熊本廠轟動 謝長廷談台日下一個經濟目標

對於台積電在熊本縣設廠引發轟動，謝長廷表示，台積電正努力建熊本二廠，與一廠規模相同，需要招募1700人以上，台灣可以為日本的就業做出貢獻。

川島指出，日本的半導體產業在1980年代原本堪稱世界第一，但在美國的壓力下，情況發生巨大變化。謝長廷說，日本在過去30年放棄了很多領域，專注於汽車工業，但隨著汽車朝向電動化發展，若是「台灣有事」（發生緊急情況），供應鏈將發生問題、對汽車產業將是嚴重打擊，因此防止「台灣有事」，也是在保護日本製造業。

目前日台關係十分友好，謝長廷認為，下一步目標在經濟方面是簽署自由貿易協定（FTA），目前台日經濟夥伴委員會（Economic Partnership Committee,EPC）正在討論貿易與投資問題。例如，因為台灣不是東南亞國家協會（ASEAN）的成員國，因此台灣進口日本的水果，關稅比菲律賓高出16％，因此透過締結貿易協定來降低關稅非常重要。不過，日本考慮到中國的反應，不太可能採取太顯眼的行動。

他表示，日相岸田文雄儘管該說的話還是會說，但在實務方面太在意中國，考慮到日中關係的穩定性可以理解，但如果太過示弱，就無法得到預期效果。中國把他們想要得到的東西全都稱為「核心利益」，台灣、釣魚台列嶼都是他們的核心利益。「但我認為，和平才是真正的核心利益。」