民眾黨選後首場國政顧問座談 柯文哲宣布成立中央政策會

民眾黨先前舉辦黨公職共識營，近日再舉行選後首場國政顧問座談，黨主席柯文哲表示，民眾黨未來將成立中央政策會，希望能夠發揮議題倡導，還有法案、政策研究的雙重功能，如何擬定2026年的九合一選舉、2028年的總統大選，勢必都是未來的主要任務。

國家安全會議前諮詢委員蘇進強、台北市前副市長鄧家基等人發起「台灣新故鄉智庫協會」，去年推選柯文哲為第一屆理事長、蘇進強為秘書長。

新故鄉智庫今天透過新聞稿表示，繼民眾黨共識營後，柯文哲日前舉行選後第一場國政顧問座談，感謝國政顧問團在2024總統大選期間，對國家大政方針與總統政見的協助，並且介紹新成立的「中央政策會」執行長郭威瑤讓與會的專家學者認識。

柯文哲在會中指出，未來的民眾黨中央政策會，將在新故鄉智庫協會與黨團智庫的既有基礎上，整合包括立法院黨團在內的中央與地方政策，除了統一政策口徑，面對具有爭議性的政策、法案，也會站在「人民利益最大化」的立場，做出更明確的宣示。

民眾黨前立委賴香伶則說，希望政策會具體落實黨綱、政綱既定的政策，並且以提供問政所需的「子彈」為主。

新故鄉智庫說明，國政顧問團在選後，配合立法院8大委員會編組，柯文哲聽取與會人士的建議，持續推動競選期間宣示的「核二、核三延役，核四經國際檢驗通過後重啟」政見，重申民眾黨對核電的立場沒有改變。

「內政與兩岸組」的台大政治系教授彭錦鵬表示，他要鼓勵民眾黨再接再厲，不要因為麥寮鄉長補選失敗就感到挫折，畢竟地方選舉必須平時就深耕厚植，不同於都會型與全國性大選，民眾黨應該再接再勵，期盼立法院8席不分區立委能夠扮演關鍵角色。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳則說，「馬習會」已經為兩岸關係發揮潤滑與穩定的功能，上半年台海局勢縱使不會平靜無波，但是也不至於發生劇變；建議注意傾聽社會對恢復陸客來台與兩岸青年交流的民意。

柯文哲表示，希望未來的中央政策委員會，能夠發揮議題倡導，還有法案、政策研究的雙重功能，他也要求現任8席不分區立委，邀請國政顧問及各界專家，各自建立法案的智囊團，並且與中央政策會密切聯繫、互通有無，而如何擬定2026年的九合一選舉、2028年的總統大選，勢必都是未來的主要任務。