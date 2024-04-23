綠委提案民代去大陸要審核 國民黨團：想開啟綠色恐怖

民進黨立委沈伯洋委員等18人草擬「兩岸人民關係條例第九條及第九十一條」修正案，國民黨立法院黨團今天在立法院程序委員會暫緩列案，表決結果該案暫緩列案。國民黨團發聲明表示，若此案修法成功，未來民代的兩岸交流，都是行政院說了算，民進黨所謂民意至上，都是喊假的，難道只有民進黨籍民代才代表民意？根本是想開啟「綠色恐怖」。

沈伯洋等人的提案，增訂「立法委員、議員」、「曾參與立法院秘密會議，且該秘密會議提供之機密文件未達解密時限者」進入大陸地區必須向行政機關申請許可。國民黨團指出，此提案等於是將行政權黑手直接伸入民意機關的恣意擴權。

國民黨團提到，民代難道只要去的不是大陸，就不會洩密？民進黨立委王定宇之前也代表立法院赴法國軍事考察，卻把考察當旅行團，四處打卡、公然洩密，行政機關要不要先以「國家機密保護法」、「國家安全法」查一查？前立委趙天麟陸籍小三案，行政院也沒給全民一個交代，現在到底查到哪了？這些人是否有洩漏國家機密？

國民黨團說，沈伯洋修法真正目的不是在保護國家安全，而是要透過修法，拿著國安大帽子，開啟限制民代遷徙自由的綠色恐怖，國民黨團當然要表達維護全民遷徙自由的立場，將本案暫緩列案。

國民黨團指出，民進黨立委打著民主反民主的例子比比皆是，光是本屆就提出高達19項復議案，在院會不讓法案付委審查。上週更在司法及法制委員會提出高達40次以上散會動議，要讓委員會進行不下去，民進黨委員們這麼快都忘了嗎？民進黨立委們大動作抗議提案被暫緩列案前，應該先想想自己做了什麼。