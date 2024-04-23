快訊

花蓮餘震不斷...國家災防科技中心LINE從昨晚就「停更」 國科會揭原因

樹林女頸遭美工刀劃傷 送醫搶救原因待釐清

入夜全台迎雨！明北台灣高溫驟降5度 鋒面接力雨勢「這日」才趨緩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠委提案民代去大陸要審核 國民黨團：想開啟綠色恐怖

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委沈伯洋委員等18人草擬「兩岸人民關係條例第九條及第九十一條」修正案，國民黨立法院黨團今天在立法院程序委員會暫緩列案，表決結果該案暫緩列案。國民黨團發聲明表示，若此案修法成功，未來民代的兩岸交流，都是行政院說了算，民進黨所謂民意至上，都是喊假的，難道只有民進黨籍民代才代表民意？根本是想開啟「綠色恐怖」。

沈伯洋等人的提案，增訂「立法委員、議員」、「曾參與立法院秘密會議，且該秘密會議提供之機密文件未達解密時限者」進入大陸地區必須向行政機關申請許可。國民黨團指出，此提案等於是將行政權黑手直接伸入民意機關的恣意擴權。

國民黨團提到，民代難道只要去的不是大陸，就不會洩密？民進黨立委王定宇之前也代表立法院赴法國軍事考察，卻把考察當旅行團，四處打卡、公然洩密，行政機關要不要先以「國家機密保護法」、「國家安全法」查一查？前立委趙天麟陸籍小三案，行政院也沒給全民一個交代，現在到底查到哪了？這些人是否有洩漏國家機密？

國民黨團說，沈伯洋修法真正目的不是在保護國家安全，而是要透過修法，拿著國安大帽子，開啟限制民代遷徙自由的綠色恐怖，國民黨團當然要表達維護全民遷徙自由的立場，將本案暫緩列案。

國民黨團指出，民進黨立委打著民主反民主的例子比比皆是，光是本屆就提出高達19項復議案，在院會不讓法案付委審查。上週更在司法及法制委員會提出高達40次以上散會動議，要讓委員會進行不下去，民進黨委員們這麼快都忘了嗎？民進黨立委們大動作抗議提案被暫緩列案前，應該先想想自己做了什麼。

國民黨 民進黨 立法院

延伸閱讀

綠委不滿「立委赴陸須報備」提案被封殺 藍委陳玉珍痛批：毀憲亂政

傅崐萁條款！綠提案立委赴陸訪問需申請 藍白聯手封殺

民進黨團抗議藍白封殺兩岸人民關係條例修正案

傅崐萁將率團赴中 綠營質疑修反滲透法企圖弱化國安

相關新聞

綠委提案民代去大陸要審核 國民黨團：想開啟綠色恐怖

民進黨立委沈伯洋委員等18人草擬「兩岸人民關係條例第九條及第九十一條」修正案，國民黨立法院黨團今天在立法院程序委員會暫緩...

同黨議員怨審查會抽籤不公平 新北議長怒砸手機爆粗口

新北市議會23日舉行預備會議，確認接下來議程，也展開各審查會抽籤，不過國民黨議員陳明義認為審查會抽籤後，還可以協議交換，...

謝長廷：賴政府將延續蔡政府路線 續推轉型正義

駐日代表謝長廷接受日媒訪問表示，總統當選人賴清德曾表示將尋求維持現狀，不激怒中國，這代表他上任後將延續總統蔡英文路線，轉...

藍委指「法庭之友」成「廢死之友」 時力批貼標籤抹黑

司法院今天就死刑是否合憲召開辯論庭，時代力量主席王婉諭批評，國民黨立委王鴻薇不分青紅皂白攻擊憲法法庭「法庭之友」制度，甚...

民眾黨選後首場國政顧問座談 柯文哲宣布成立中央政策會

民眾黨先前舉辦黨公職共識營，近日再舉行選後首場國政顧問座談，黨主席柯文哲表示，民眾黨未來將成立中央政策會，希望能夠發揮議...

傳NCC新任委員已內定 張啓楷籲「審好審滿」嚴格把關

傳國家通訊傳播委員會（NCC）4位新任委員提名名單初步底定，月底前將送交立法院通過。民眾黨立委張啓楷表示，過去立法院對於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。