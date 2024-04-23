快訊

台北慈濟醫院被爆護理師疑偷拍病人隱私部位 衛福部長：聽起來很怪

新北議會出現火爆場面...同黨議員怨審查會抽籤不公平 議長怒砸手機爆粗口

他剛砸738萬買花蓮統帥 3個月就倒了「還有貸款」

接見美國會議員訪團 賴清德：將落實四大支柱行動方案

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
副總統賴清德今天接見美國聯邦眾議院跨黨派議員訪問團。圖／總統府提供
副總統賴清德今天接見美國聯邦眾議院跨黨派議員訪問團。圖／總統府提供

副總統賴清德今天接見美國聯邦眾議院跨黨派議員訪問團時表示，他與蕭美琴副總統當選人將於5月20日就任，未來將穩健落實先前所提的民主和平四大支柱行動方案，也將延續蔡總統的努力，致力於台海的和平穩定，並期待與美國等理念相近國家有更多合作，持續推動深化臺美關係。

美國聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮（Lisa McClain）跨黨派訪問團訪台，賴清德今天接見訪團時表示，美國眾議院上周通過「2024國安緊急補充撥款法案」，其中「印太安全補充法案」將強化西太平洋「民主島鏈」嚇阻威權勢力擴張的能力，也確保台海和平與穩定。

賴清德感謝美國國會以具體立法行動落實美國對台灣的安全承諾，期盼兩國持續攜手合作捍衛民主自由，深化台美關係，並期盼與美國等理念相近國家有更多合作，共同維護區域和平與穩定。

賴清德說，國際情勢近年變化快速，面對威權國家的擴張，我們在各方面都面臨嚴峻的挑戰，但台灣人民有守護民主、保衛家園的堅定決心，除了2024年國防支出佔GDP比例已提升至2.5%，也持續推動兵役改革及全民防衛。

賴清德表示，今年1月，台灣已完成全球矚目的總統選舉，即使面對中國的灰色地帶侵擾，企圖影響選情、破壞我們的民主機制，但選舉結果顯示台灣人民堅定站在全球民主陣營這一邊，「我們對台灣的民主成就感到驕傲」。

麥珂蓮則指出，為了達成和平的目標，台美必須建立合作夥伴關係，除了軍事上，也包括經濟層面的交流。目前台美關係已取得進展，也希望我們不要止步，能持續深化雙方經貿關係。

美國 賴清德

延伸閱讀

【重磅快評】無視中火2028無煤時程 賴清德不如蔡其昌？

扁系羅文嘉、馬永成回鍋 王鴻薇譏賴清德如拿霉味衣

傳扁朝大將羅文嘉、馬永成回鍋 藍委質疑：下一步恐特赦陳水扁

【即時短評】賴政府扁朝人馬班師回朝 是扁系復活還是有其他因素？

相關新聞

同黨議員怨審查會抽籤不公平 新北議長怒砸手機爆粗口

新北市議會23日舉行預備會議，確認接下來議程，也展開各審查會抽籤，不過國民黨議員陳明義認為審查會抽籤後，還可以協議交換，...

暌違316天！侯友宜明天重登新北議會質詢台 綠營爭取「問到飽」

新北市長侯友宜去年請假參選總統、1月14日回歸市政，侯友宜24日將再度登上議會質詢台接受質詢，新北市議會今天舉行預備會議...

花蓮地震不斷仍訪陸？傅崐萁發新聞稿明志這樣說

0403花蓮大地震後餘震不斷，近兩天又發生讓建物倒塌的強震，國民黨團總召傅崐萁是否如期訪陸為外界關注。傅崐萁今天發布新聞...

接見美國會議員訪團 賴清德：將落實四大支柱行動方案

副總統賴清德今天接見美國聯邦眾議院跨黨派議員訪問團時表示，他與蕭美琴副總統當選人將於5月20日就任，未來將穩健落實先前所...

北慈疑似偷拍手術病人隱私部位 衛福部長：聽起來很怪

台北慈濟醫院黃姓護理師在PTT爆料，有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器及胸部，不但拍攝照片還出手搓揉，黃男還把...

花蓮地震不斷仍訪陸？ 傅崐萁發聲但未給明確答案

0403花蓮大地震後餘震不斷，23日凌晨又發生讓建物倒塌的強震，外界關注國民黨團總召傅崐萁是否如期訪陸。傅崐萁23日發布新聞稿，指他率團訪陸，是為兩岸能夠和平而努力，為振興花蓮災後重建經濟發展而努力。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。