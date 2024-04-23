北慈疑似偷拍手術病人隱私部位 衛福部長：聽起來很怪

台北慈濟醫院黃姓護理師在PTT爆料，有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器及胸部，不但拍攝照片還出手搓揉，黃男還把部分照片貼上網路。新店警方獲報後將黃男帶回警局，詢後將他依妨害秘密罪嫌送辦，並將再追查釐清拍攝者。衛福部長薛瑞元表示，開刀房內不只一個人，而是整個團隊都在，此事聽起來有點奇怪。

衛福部次長王必勝指出，新北衛生局已經在調查，還需要等調查結果看事實來說明。他坦言，如果是手術前後確實會拍患部資料照取樣的可能。醫事司長劉越萍也說，沒有事實認定前，難以說明可能涉及法律，還需要看最後調查結果，了解警方已經在製作筆錄。

薛瑞元認為這並非醫院普遍狀況，開刀房不是只有一個人，整個團隊都在，此事中涉及病人隱私才是最需要擔心的，但仍不清楚實際狀況。

台北慈濟醫院發出聲明指出：「本院恪守病人權利與隱私，該文提及相關醫療處置均非事實。本院手術室明文嚴禁非醫療用途之拍照行為，醫院已啟動調查，追查照片來源與拍攝動機，正在確認照片是否在本院拍攝。另已立即停止該名同仁相關資訊查閱權限並報請警方協助調查，醫院將配合後續辦理。」