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暌違多月 侯友宜明天再站議會質詢台 綠營爭取問到飽

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜暌違半年將再度站上備詢台。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜暌違半年將再度站上備詢台。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜去年請假參選總統、1月14日回歸市政，侯友宜24日將再度登上議會質詢台接受質詢，新北市議會今天舉行預備會議，程序會雖已決議24日施政報告延長至晚間6時15分，但綠營議員認為侯友宜316天沒進議會，希望能問到飽，但藍營議員認為應尊重程序會，雙方一度爭執不下，議長蔣根煌保證議員都能夠問到完，不會因超過6時15分就被關麥克風。

民進黨議員卓冠廷表示，距離侯友宜市長到議會接受監督，是去年6月13日，至今已經過了316天「前所未見」，他認為，不分黨派都對食安、兒虐與地震相關議題都想向侯友宜請教，他們是理性討論與卑微請求，拜託議會應該要給議員更長時間問好問滿，畢竟按照先前分配的時間，每人只能分配2分半鐘，根本無法實質討論。

新北市議會民進黨團總召張維倩說，程序委員會決議明天市政報告延到6時15分，他們依照各黨團分配的時間在分配給議員，但過去就發生時間因為一些拖延，排入的議員都還沒有問完，就因為時間到被關麥克風，這是「沒收質詢權」，他們不是要無限延長，而是希望如果時間到，議員還沒問完，應該要延長會議。

國民黨書記長陳偉杰說，當時程序委員會民進黨議員說要專案報告，後來經過議長協調與裁示，把明天施政報告往後延長到6時15分，並納入食安、地震等議題，也得到各位議員認同，應該依照程序會決議。

國民黨議員林金結則說，依照民進黨要求，乾脆把程序委員會廢除，否則以後程序委員會的決議都要被推翻，根本是浪費大家時間。

民眾黨議員陳世軒認為，市長宣示要加倍奉還，與其討論質詢時間長短，明天的施政報告內容更加重要，月初的大地震中，新北市毀損的房屋共有21棟，全市還有200多所學校的校舍受損，到底災後復原經費有多少，多久後可以完成修復，目前拿到的報告書完全看不到。

陳世軒也說，加上環狀線中和到板橋的區間，恢復通車仍遙遙無期，接駁車代替方案，雖然暫時舒緩民眾搭車通勤問題，卻依舊造成許多不便跟民怨，是否能有更精進的補救措施，讓市民可以更加了解資訊，希望明天的施政報告，不要讓大家失望。

蔣根煌承諾明天會讓每位議員都問完，不會因為時間到就關閉麥克風。由於民進黨登記質詢踴躍，每人只能分到2分半，議員研擬分組團體質詢，讓質詢內容更完整。

侯友宜 議員

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