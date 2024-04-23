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傳NCC新任委員已內定 白委吳春城建議海選建立公信力

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片

傳國家通訊傳播委員會（NCC）4位新任委員提名名單初步底定，將提名現任副主委翁柏宗為主委。民眾黨立委林憶君表示，民進黨政府說的「黨政軍退出媒體」承諾令人質疑；民眾黨立委吳春城認為，應透過公開透明的程序產生人選，避免爭議不斷。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥等4名委員7月31日任期屆滿，行政院需在4月底前提交新委員名單，送交立法院通過。傳主委將由副主委翁柏宗接任，副主委由台師大大眾傳播研究所教授陳炳宏出任，另2位委員為世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯、現任NCC平台事業管理處長詹懿廉。

林憶君表示，這樣的人事消息令人質疑民進黨政府承諾「黨政軍退出媒體」的決心，提名翁柏宗接任NCC主委，也讓人質疑是否為了承襲蔡英文總統和現任主委陳耀祥意志？

吳春城指出，NCC最大的問題就是失去保持中立的公信力，不該為特定政黨效力、服務，高舉著公權力的大刀打壓異己，如何重拾公信力、擺脫外界對「NCC等於髒兮兮」的譏諷，是NCC首要面對並解決的。

吳春城認為，NCC委員人選不該由特定人來指定，應透過海選，廣徵各界專業且得到各方認同的人來擔任，這樣才能建立NCC公信力的基礎，否則日後仍舊爭議不會，無法讓社會大眾信服。

NCC 人質 吳春城

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