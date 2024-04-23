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海地局勢動亂 外交部：已撤離8人、當地尚有15人

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
聯合國日前表示，自今年3月初以來，已約9萬5000人逃離海地首都太子港（Port-au-Prince）的幫派暴力。歐新社
聯合國日前表示，自今年3月初以來，已約9萬5000人逃離海地首都太子港（Port-au-Prince）的幫派暴力。歐新社

外交部今天表示，友邦海地持續動亂，目前在海地台人包括館團員眷以及台商共計仍有15人，駐海地大使館與海地政府保持良好聯繫與溝通。

外交部今天舉行例行記者會，外交部拉丁美洲及加勒比海司司長鄭力城表示，在美國及加勒比海共同體（CARICOM）等國的介入協調下，加勒比海共同體已於3月28日向海地總理昂利（Ariel Henry）提交「過渡總統委員會」9名成員的名單。海地看守政府也於4月12日以政府公報公告「過渡總統委員會」正式成立，目前將進行委員會9名成員的資格審查。

他表示，中華民國駐海地大使館與海地政府及各主要黨派均保持良好聯繫與溝通，並將加強與海地新執政團隊的合作，以維護台海邦誼。

鄭力誠說，為維護在海地國人安全，駐館已先後於上月26日及本月12日分兩批次協助5名國人及3名技術團團員自海地撤離，目前仍然在海地的館團員眷以及台商共計15人，狀況良好。外交部每日與駐館保持密切聯繫，隨時採取相應外交作為以及保僑護僑措施。

外交部 大使館 海地

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