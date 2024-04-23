傅崐萁條款！綠提案立委赴陸訪問需申請 藍白聯手封殺

民進黨立委沈伯洋等人提出台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案，主張立委與直轄市縣市議員列入管轄範圍，若要到大陸前須先經政府許可，今天中午送立法院程序委員會處理。不過，國民黨認為，維護國家安全利益應該以行為論斷，而不是依前往地區限制，建議暫緩列案，經表決後，藍白聯手封殺，沈伯洋的提案未列周五（26日）院會報告事項。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁將率黨籍立委本周四（25日）赴中國大陸訪問。沈伯洋的修法提案把立委、直轄市議員與縣市議員，涉及國家關鍵技術業務人員、參與立法院秘密會議人員等，若要前往大陸地區需要先經過政府審查許可，若被列入周五院會報告事項，幾可確定會被交付內政委員會審查。

國民黨立委廖先翔表示，憲法保障人民遷徙自由，若要妨害國家安全洩密，到世界各國家都可以，維護國家安全利益應該以行為論斷，不用針對特定地區、特定人員再增加規範，建議暫緩列案。

民進黨立委莊瑞雄則說，國家戰略跟經濟發展很重要，其限制範圍如何可以討論，怎麼會在程序委員會阻擋提案，而且這是報告事項，沒看過黨團在程序委員會就互相卡案，不用搞得這樣劍拔弩張。

藍綠委員過發言後，國民黨團堅持要暫緩列案，最終表決，在野黨在席次優勢下10票同意、8票不同意，否決沈伯洋提案列為本周院會報告事項。

討論事項部分，在野黨同樣在席次優勢下照列提案，包括環島高速鐵路建設特別條例草案、國道六號東延花蓮建設特別條例草案、電子簽章法修正草案、立刻停止調漲電價等8案。