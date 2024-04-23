【即時短評】賴政府扁朝人馬班師回朝 是扁系復活還是有其他因素？

總統當選人賴清德對新政府人事佈局陸續底定，傳出幾位扁政府時期指標幕僚，包括羅文嘉、馬永成、林德訓等人都將加入賴政府團隊，分別任職於行政院政務委員、國安會與行政院長辦公室主任，引發「扁系」班師回朝質疑，但綜觀這幾人近年在政壇際遇，扁系色彩多已淡去，轉型為「親賴系」有跡可循。

羅文嘉和馬永成同屬扁系大將，從陳水扁擔任立委起，就在陳水扁身邊幫忙，一個負責文宣，一個負責組織，人稱「羅馬」。後來，羅馬二人組皆隨陳水扁進入台北市政府，由羅文嘉主外，擔任市府新聞處處長，馬永成主內，擔任市長室參事。

兩人之後命運大不同，2000年陳水扁當選總統後，羅文嘉擔任行政院文化建設委員會副主委，隔年辭去副主委參選立委當選；馬永成從總統府機要秘書開始做起，於2005年升任總統府副秘書長，直到2006年辭任。

林德訓與馬永成、羅文嘉同屬民進黨學運世代，大學期間即積極投入學生運動，畢業後就成為時任立委陳水扁的國會助理，並一路隨扁做到總統辦公室主任，在扁朝晚期所爆發的國務雞要費案中，馬永成、林德訓皆有角色，官司纏訟多年。

賴清德與扁系幕僚結緣，要從2019年民進黨總統初選說起。2019總統初選期間，賴清德一度居於領先，但面對英系組織戰強力逼近，毫無招架之力，只能甘拜下風，也讓賴頭一次深感身邊無人可用，此後有意建立以他為中心的幕僚團隊。

與其同時，羅馬拍檔與林德訓三人，當年是陳水扁最親近的幕僚，但扁政府後，都在政壇上起起伏伏，甚至一度有些失意。同在黨內不得志，「羅馬」與賴清德一拍即合，自2020年起，加上卓榮泰等人，開始協助賴清德佈局2024年總統大位；林德訓也在賴清德出任民進黨主席後，以黨主席特助之姿，納入賴團隊運作。

卓羅兩人在扁朝晚年，因陳水扁諸多弊案纏身，與扁已漸行漸遠。馬永成與陳水扁鬧翻，在政壇已是公開的秘密，羅文嘉還曾公開批評，陳水扁國務機要費案中的「南線專案」是謊言。

林德訓在扁朝後，更因涉及扁案一審被判刑16年，一度讓家庭經濟頓失依靠，直到2010年，才由時任民進黨主席蔡英文延攬進入黨中央，擔任中央政策會副執行長，之後轉入民進黨智庫服務。

扁系幕僚三人組與陳水扁關係漸行漸遠，賴清德雖一度被視為比起蔡英文，意識型態更接近陳水扁，更可能主導運作「平反阿扁」工程；但去年賴清德當選民進黨主席後，推出參選公職「排黑條款」，對扁家卻疾言厲色，卻未見對扁有特別待遇。

民進黨2022年11月底九合一選舉大敗，黨內檢討敗選原因時，有人將矛頭指向黑金。在黨主席賴清德展現強力意志下，行政院端出選罷法部分條文修正草案，將不得登記為候選人範圍大幅擴充，陳水扁之子陳致中曾犯「洗錢防制法」，也在被判「政治死刑」之列。

陳水扁為了「救子」，甚至大動作走上凱道陳情抗議，表面上是抗議有違憲之虞的修法，實際矛頭對準的，正是背後修法影舞者賴清德，賴扁關係降至冰點。