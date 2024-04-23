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民團反對慶祝陸官百年校慶 藍委：國家認同錯亂

中央社／ 台北23日電

今年是陸軍官校建校百週年，有民間團體認為黃埔精神是黨國私兵精神。國民黨立委翁曉玲今天表示，很可惜看到部分民團與學者的國家認同錯亂。前陸官校長張岳衡說，國軍與國民黨有淵源，但2000年政黨輪替後，早已效忠國家，不為政黨服務。

陸軍官校今年慶祝黃埔建校百週年，國防部將大規模舉辦校慶活動。台灣教授協會、台灣永社日前召開記者會表示，黃埔精神的根源實際上是國民黨黨國私兵精神，台灣軍隊建軍精神不應以黃埔精神替代，軍隊應是國家人民的軍隊，應以黃埔歷史為借鏡，不應重蹈政黨私兵的歷史。

國民黨立委翁曉玲、陸軍官校校友總會總會長羅際琴、前陸軍官校校長張岳衡、楊國強、全子瑞，以及退將臧幼俠、鄭炳強、張德浩等人，今天一同在立法院召開「中華民國國軍建軍百年愛國史蹟延續」記者會，駁斥台灣教授協會、台灣永社的黨國私兵主張。

翁曉玲表示，很可惜看到部分民間團體與學者對於國家認同發生錯亂，未來國軍幹部在官校接受培養，當然要了解校史，不懂得追本溯源的軍人，怎麼會有國家認同，了解捍衛中華民國的職責，以及作為軍人的榮譽與驕傲。

翁曉玲指出，陸軍官校百年校慶非常重要，不應該將相關話題政治化及陷入兩岸對立，這對國軍是很大的污衊，希望能夠重振國軍的榮譽與驕傲，讓全民都知道陸軍官校存在的意義，大家一起慶祝陸軍官校百年校慶。

羅際琴表示，陸軍官校及國軍早在北伐成功後，就成為國家的軍校與軍隊，並在20多年前，國民黨退出軍隊後，更是標準的國軍，哪來的黨國私兵。過去國共內戰，國軍保衛台澎金馬，遏阻共軍入侵，創造台灣太平環境，台教會、台灣永社提出這種主張，居心為何。

張岳衡指出，2000年台灣第1次政黨輪替時，他時任陸官校長，親自參加當時參謀總長湯曜明主持的會議，召集陸、海、空軍總司令、軍事院校校長等人與會，會中一致決定，國軍效忠中華民國，不是替政黨服務。

張岳衡表示，國軍與國民黨有歷史淵源，但國軍是國家的軍隊，不是為政黨服務。2000年政黨輪替後，軍中就沒有國民黨組織工作。前總統陳水扁當年在就職後就來到陸軍官校，但陳水扁尊重黃埔的歷史，當年還以總統身分主持陸官校慶。

國民黨 國軍 陸軍

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