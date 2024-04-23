監察院找侯友宜查35年前案 藍營：不如查賴清德勞力士

監察院將針對35年前的世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案，約談國民黨新北市長侯友宜，國民黨立法院黨團今天開記者會指出，當時主導的是內政部，侯友宜一名基層警官如何解釋決策？如果監委高涌誠、林郁容想升官，應該去辦人民關心的案子，譬如總統當選人賴清德的「賴皮寮事件」，還有賴清德手上擁有的勞力士錶是否涉及財產不實申報。

國民黨團書記長洪孟楷指出，監察委員竟然在查35年前舊案，是否因為侯友宜跟賴清德選總統，所以要政治追殺？這就是民進黨想展現的威權嗎？如果35年前的案子，只因為政黨立場不同，就要被羅織罪名，以後有哪個員警敢辦案？

洪孟楷表示，監察委員林郁容是時代力量的創黨元老，立場如何，大家都很清楚，弟弟林峯正現在是不當黨產委員會的主委，林郁容與高涌誠就是要羅織罪名。

國民黨立委林思銘則說，法律都有時效性，監察院也知道，35年前舊案，相關民事與刑事責任已不能追究，高涌誠也是法律人，竟針對這種事件發文約談侯友宜，心態究竟是什麼？

國民黨立委許宇甄說，監察院現在為何會跑去迫害民選首長？如果這不叫毀憲亂政，什麼才叫毀憲亂政。試問總統當選人賴清德，現在是不是很慌，所以監察院主動請纓當東廠？

許宇甄質疑，監察委員是不是想在520前升官，所以希望辦案邀功？如果真的是，提醒監委，盡快查一些真正的大案，譬如賴清德的「賴皮寮事件」、離岸風電案、319槍擊案、新冠疫苗採購案、快篩採購案、雞蛋採購案及賴清德還有勞力士錶的問題，這些都是民間關心的重要議題。

國民黨立委牛煦廷則說，1989年世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境，當時主導策畫的是內政部，參與的人員還有台北市警局中山分局長、台北市刑大隊長，而侯友宜僅是中山分局刑事組長，一名基層警官，上面有許多頂頭上司。被約談時，要如何說明決策？還原真相？這就是政治追殺，難怪這麼多人說要將監察院廢掉。

國民黨立委吳宗憲表示，邪惡會獲勝，就是因為好人都袖手旁觀，自己對高涌誠這個人難以有一絲一毫的尊敬。高涌誠當初不滿檢察官處理曲棍球案的方式，還說出「如果不幫我解決問題，就是逼我彈劾」。

吳宗憲提到，前新竹市長林智堅論文案發生時，高涌誠又跳下去查檢察官余正煌的舊案，惹怒許多檢察官。高涌誠在台大「卡管案」也跑出來向台大校方表示，「不要敬酒不吃吃罰酒」，在侯友宜文化大學宿舍案，就是在選前製造風向，讓國民黨的對手陣營可以政治操作，真是劣跡斑斑。