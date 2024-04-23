綠委成立台星國會議員聯誼會 盼深化交流密切往來

民進黨立委王定宇發起台灣與新加坡國會議員聯誼會暨立法院ESG委員會，今天在立法院舉行成立大會。王定宇說，希望台灣立委與新加坡國會議員能有更密切地往來，在立法事務、公部門合作，民間促進上也能有所增長。

王定宇今天在立法院舉行台灣與新加坡國會議員聯誼會暨立法院ESG委員會成立大會。台星國會議員聯誼會部分，會長由王定宇擔任，副會長則是國民黨立委呂玉玲及民進黨立委蘇巧慧、黃捷。

王定宇致詞表示，台灣與新加坡在政治、軍事、經貿上的關係都非常密切，從新加坡建國以來，台灣跟新加坡的故事其實說不完，新加坡也是台灣在東南亞非常好的夥伴。

王定宇指出，以立法院現在的氛圍，很多聯誼會未必有跨黨派立委參加，但今天這個會，也許是因為新加坡的人緣特別好、或許是因為議題重要，因此跨黨派立委都參加。

王定宇表示，希望未來台灣的立委跟新加坡國會議員能有更密切的往來，未來他將組快速團，或許在週末前往新加坡互訪等。

蘇巧慧表示，她曾與父親、前行政院長蘇貞昌到新加坡，他們對新加坡的綠化政策特別有興趣，很想學習效法，期待2國情誼能像樹木一樣，越來越大、越來越繁茂。

受邀出席成立大會的新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑說，今年剛好是新加坡和台灣雙邊自由貿易協定啟動的10週年，這是重要里程碑，根據新加坡官方統計，在雙邊貿易部分，過去4年貿易總額平均增長43%，在2022年達到800億美元的高峰。

葉偉傑指出，台灣已經是新加坡第5大貿易夥伴，隨著疫情緩和，去年新加坡來台旅客逾46萬人次。

葉偉傑說，這些年來，台灣的立委與新加坡國會議員建立很好的溝通，也進行不少互訪，歡迎台灣立委能多到新加坡，與新加坡官員及專家進行深度對話，王定宇也承諾會儘早組團到新加坡參訪，期待大家一起努力，實現新加坡和台灣共同繁榮發展。