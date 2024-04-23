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花蓮餘震不斷 綠委呼籲傅崐萁取消北京朝聖行程

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委賴瑞隆。圖／聯合報系資料照片

0403花蓮大地震後餘震不斷，今天清晨再度發生地震規模6.0及6.3餘震，造成花蓮市區3幢建築傾倒。國民黨花蓮立委傅崐萁原訂本周四（25日）將率黨籍立委前往北京訪問，民進黨立委賴瑞隆今天呼籲傅崐萁跟國民黨立委懸崖勒馬，取消北京朝聖行程，跟花蓮人站在一起。

賴瑞隆指出，花蓮餘震不斷，傳出零星災情，傅崐萁要率團前往北京的時間點非常不恰當，特別花蓮重大震災，餘震不斷，這時候花蓮立委應該要跟花蓮人民站在一起，若執意要前往北京，觀感不好。

賴瑞隆表示，賑災時需要民意代表跟政府合作聯繫，這時候心思卻還在北京，絕對不是正確決定，呼籲傅崐萁懸崖勒馬，不要讓發生重大震災，卻選擇要赴中國訪問討好北京，這絕對不是正確的決定；尤其是中國軍機不斷越過海峽中線，台灣人感受在心，如果人民受苦受難還選擇要前往北京參訪，人民自然會做出判斷。

0403花蓮大地震 傅崐萁 北京

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