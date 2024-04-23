扁時代要角羅文嘉馬永成傳回鍋 藍委：羅馬帝國回來了

準閣揆卓榮泰今天上午公布第5波內閣人事，但未包括政務委員人事，政壇仍盛傳衛福部前部長陳時中、文化部長史哲、民進黨前秘書長羅文嘉將出任政委，總統府前副秘書長馬永成也被點名進入國安會。國民黨立委陳玉珍今天嘲諷，前總統陳水扁執政時期的「羅馬帝國」要回來了。

針對羅文嘉、馬永成等傳獲準總統賴清德之邀回任要職，陳玉珍開酸，「羅馬帝國」要回來，這些被陳水扁重用的子弟兵，那年代的確有較開創的想法，質疑經過2、30年，這些人是否可以有更新的想法，跟著時代脈動走？還是秉持以前的想法？

陳玉珍表示，民進黨不是一直主張要起用年輕人嗎？看起來是民進黨在中生代、年輕一代的培養不夠，所以要回頭找那些人來執政，表示民進黨在培養年輕一代部分產生斷層。

此外，針對新北市長侯友宜因35年前「世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案」遭監察院約詢。陳玉珍說，監委是這麼重要的位子，應該要花多一點的時間，替國家揭弊，看政府有哪些做不好的、可以進步的地方。至於翻出幾十年前的舊案或者不管是哪個案子，這對民生有什麼益處？這麼寶貴的時間應讓政府做更好，改進政府做不好的地方，人民生活會更好。