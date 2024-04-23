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花蓮地震釀災 吳思瑤嗆傅崐萁拋棄選民堅持赴陸

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁排定25日率立委團前往中國大陸訪問。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天批評，昨天深夜花蓮因餘震傳出災情，傅怎麼可以撒手不管？把花蓮人民、投票支持自己的選民置於何處？她強調，休會期間，訪陸團隨時都可以前往，在更適宜的時間交流，「現在真的不宜。」

吳思瑤直言，我們真的不明白，立法院會期期間，傅崐萁為什麼要把問政放一邊，現在又把災民拋一旁，尤其昨天深夜連續發生幾次規模不小的餘震，導致花蓮又繼續傳出災情，此時此刻，選區立委不應當留在選區協助災民重建家園？

吳思瑤說，目前立法院諸多議案都在進行當中，為什麼傅崐萁就是吃了秤砣鐵了心？要在時機不宜的狀況下率團赴陸，對社會的提醒和呼籲充耳不聞，到底中國給了什麼指令，讓他們必須急迫地前往中國臨時接收。

傅崐萁 立法院 花蓮

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