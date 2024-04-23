快訊

比鬧鐘還醒腦！地震警報狂響12小時 花蓮人崩潰：幾乎整晚沒睡

花蓮再次強震 日政府：會持續為支援台灣做準備

缺電恐懼比夏天更早來 北東電網用電明年後恐天天走鋼索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

監院查羅益世強逐出境陳年老案 侯友宜：心中坦蕩蕩

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
侯友宜今上午出席樹林濟安宮保生大帝聖誕千秋參拜活動。記者李定宇／攝影
侯友宜今上午出席樹林濟安宮保生大帝聖誕千秋參拜活動。記者李定宇／攝影

監察委員高涌誠、林郁容為調查1989年發生的世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境案，明天將約談時任中山分局刑事組長的新北市長侯友宜，侯友宜今表示，尊重監察院的職權，會出席也遵守法律，並表示自己心中坦蕩蕩。

監察院調查35年前侯友宜將限制入境的海外異議分子押至桃園機場驅逐出境，被外界質疑監察院對侯友宜「政治追殺」，侯友宜今上午出席樹林濟安宮保生大帝聖誕千秋參拜活動時表示，外面對監察院有很多的質疑，這些質疑就由監察院來回應，個人是尊重監察院。

侯說，相信外面在這段時間對監察院有很多不一樣的聲音跟看法，這些不一樣的聲音跟看法，監察院面對這些聲音，監察院要去自己為自己做一個說明。強調自己尊重監察院。

侯友宜 監察院

延伸閱讀

【重磅快評】綠官520前的錯亂 是秋後算帳或黑色幽默?

藍委批監察院自甘淪「東廠2.0」 翻箱倒櫃查侯友宜

拿35年前舊案政治追殺侯友宜？ 監察院稱為還原真相

監察院要調查候友宜35年前舊案 洪孟楷痛批政治追殺

相關新聞

北市議會擬查北士科案 柯文哲嗆不要轉移台智光案焦點

台北市北投士林科技園區設定地上權案屢遭質疑，藍綠議員昨天連署提案成立專案小組調查。台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天說，...

被問傅崐萁現訪陸好嗎？蔣萬安：相信大家會以賑災最優先

全台餘震不斷，花蓮又有兩棟大樓統帥、富凱大樓倒塌，資深媒體人黃揚明狠狠諷刺花蓮選區立委傅崐萁；「一夜不寧靜，花蓮又受損嚴...

蔡英文卸任前支持度仍過半 卓榮泰：有壓力更有責任

台灣民意基金會最新民調顯示，有5成民眾大致贊同蔡英文總統處理國家大事的方式。對於蔡總統卸任前民調支持度仍超過5成。準行政...

扁時代要角羅文嘉馬永成傳回鍋 藍委：羅馬帝國回來了

準閣揆卓榮泰今天上午公布第5波內閣人事，但未包括政務委員人事，政壇仍盛傳衛福部前部長陳時中、文化部長史哲、民進黨前秘書長...

花蓮地震釀災 吳思瑤嗆傅崐萁拋棄選民堅持赴陸

國民黨立法院黨團總召傅崐萁排定25日率立委團前往中國大陸訪問。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天批評，昨天深夜花蓮因餘震傳出...

陳駿季護駕有功獲真除？總統選舉期間曾批柯文哲酸藍委

準行政院長卓榮泰今天最新一波新內閣名單，農業部長由農業部代理部長陳駿季真除。不過，陳駿季代理部長期間爭議不斷，像是大量進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。