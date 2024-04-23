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監院查羅益世強逐出境陳年老案 侯友宜：心中坦蕩蕩
監察委員高涌誠、林郁容為調查1989年發生的世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境案，明天將約談時任中山分局刑事組長的新北市長侯友宜，侯友宜今表示，尊重監察院的職權，會出席也遵守法律，並表示自己心中坦蕩蕩。
監察院調查35年前侯友宜將限制入境的海外異議分子押至桃園機場驅逐出境，被外界質疑監察院對侯友宜「政治追殺」，侯友宜今上午出席樹林濟安宮保生大帝聖誕千秋參拜活動時表示，外面對監察院有很多的質疑，這些質疑就由監察院來回應，個人是尊重監察院。
侯說，相信外面在這段時間對監察院有很多不一樣的聲音跟看法，這些不一樣的聲音跟看法，監察院面對這些聲音，監察院要去自己為自己做一個說明。強調自己尊重監察院。
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