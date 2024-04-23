花蓮地震不斷傅崐萁仍訪陸？ 羅智強：傅有聽大家意見

花蓮從昨天到今天強震不斷，令當地居民睡不安穩，且又傳建物倒塌災情。國民黨立法院黨團總召傅崐萁原訂本周四（25日）率團訪陸，不過隨著花蓮地震連連，外界關注是否如期成行。國民黨團副書記長羅智強今早表示他不清楚傅崐萁如何考量，但大家的意見，傅都有聽到。

羅智強今早接受媒體人王淺秋專訪。王淺秋說，她本來是安排傅崐萁上節目，傅臨時說有別的行程，委請羅智強代班。據她了解，傅崐萁今日上午有跟一位重要人士會面，也許是要討論訪陸一事。

羅智強說，這周六日他剛好要去泰國演講，沒有隨行訪陸，這兩天餘震等因素，他不清楚傅崐萁如何考量。兩岸之間多交流不是壞事，時間點部分，最近大家很多意見討論，傅崐萁都知道，也會有判斷及決定，大家的意見他都有聽到，也不是不會調整的人。

國民黨立委陳玉珍上午在立法院受訪表示，她只是團員，團長是傅崐萁。是否成行都尊重傅崐萁決定。

此外，國民黨團首席副書記長林思銘上午表示不回應媒體的時事提問。有媒體當場喊，花蓮地震是否會影響傅崐萁率團訪陸。林思銘揮手而未回應。媒體再問，是否為傅崐萁交代的？林思銘連忙否認。