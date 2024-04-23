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世界閱讀日蘇貞昌念故事 自嘲「為國人服務抖掉不少頭髮」
4月23日為世界閱讀日登場，立委蘇巧慧今於《水獺媽媽巧巧話》podcast 頻道推出，與行政院前院長蘇貞昌一同說兒童繪本《老虎斑紋變變變》。蘇巧慧自曝小時候都聽蘇貞昌講故事，蘇貞昌則因故事中的「老虎卡爾」利用抖落身上斑紋幫助動物度難關，自嘲說道自己這幾年為國事繁忙，「為國人服務應該也抖掉不少頭髮。」
蘇巧慧表示，一家人都是愛書人士，小時候蘇貞昌就時常在睡前講故事給她聽，等她自己有了小孩後也把握工作之餘，為孩子說床邊故事，2020年更成立podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》，錄製童書同時推廣母語教育，至今已經推出超過200集節目，累計播放次數破百萬。
蘇貞昌笑稱自己只要扮演「老虎卡爾」，而蘇巧慧要在三個以上的角色之間切換語調，又要配合劇情自製音效，誇讚「小朋友一聽一定就知道誰是專業。」尤其在書中飾演的「老虎卡爾」，利用抖落身上的斑紋來幫助動物們度過難關，讓他打趣說道自己沒有斑紋可以拿來幫助他人，但這幾年為國事繁忙，為國人服務，「應該也抖掉不少頭髮。」
節目尾聲，蘇貞昌、蘇巧慧並錄製台語小教室，教導聽眾有斑紋的動物的台語，包括老虎、豹、斑馬、梅花鹿、長頸鹿等詞彙的台語發音，也邀請家長可以把握機會為孩子說故事。
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