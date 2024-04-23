立院三讀通過 進口違法捕撈漁獲累犯最高罰4500萬

立法院會今天上午三讀通過「遠洋漁業條例部分條文修正案」，增訂涉及非法、未報告或不受規範漁撈作業的漁獲物或漁產品而不得進口的規定，凡違法者將處新台幣600萬元以上3000萬元以下罰鍰，累犯者最高處新台幣900萬元以上4500萬元以下罰鍰，且得按次處罰。

根據統計，2017年至2020年之間，漁政單位根據遠洋漁業條例裁罰520多件，金額約為3億3737萬，300多艘漁船、近三分之一遠洋漁船曾遭罰。2022年9月台灣遠洋漁船捕撈的漁獲也遭美國勞動部，列入「童工及強迫勞動製品清單」，即所謂的血汗海鮮。

立法院會三讀通過遠洋漁業條例部分條文修正案，增訂第14-1條、第36-1條。根據第14-1條條文，涉及非法、未報告或不受規範漁撈作業之漁獲物或漁產品，不得進口。前項漁獲物或漁產品之品項、載運或捕撈資訊，由主管機關公告之。

再據第14-1條，因國際條約、協定、聯合國決議或國際合作需要，或為打擊非法、未報告或不受規範漁撈作業之目的，主管機關得公告特定國家、地區之全部或部分漁獲物或漁產品不得進口；不得進口之原因消失時，主管機關應即公告解除其限制。

第36-1條為相關罰則，違反第14-1條規定者，處新台幣600萬元以上3000萬元以下罰鍰。最近一年內違反第二次以上者，處新台幣900萬元以上4500萬元以下罰鍰，並得按次處罰。