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報導揭美強銷我波音787遭譴責 羅智強：總統府應向聯合報道歉

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
國民黨立委羅智強表示，《聯合報》揭露美對台強行銷售24架波音787，總統府痛斥其破壞台美情誼，後來台灣總共買了24架波音787，如今全球都在討論波音787的飛安，總統府和外交部應該為此道歉。取自國會直播頻道
國民黨立委羅智強表示，《聯合報》揭露美對台強行銷售24架波音787，總統府痛斥其破壞台美情誼，後來台灣總共買了24架波音787，如今全球都在討論波音787的飛安，總統府和外交部應該為此道歉。取自國會直播頻道

聯合報二○二二年四月廿八日報導「美強銷我廿四架波音七八七」，遭總統府譴責破壞台美情誼，然而近期波音七八七客機飛安頻傳，該機型工程師甚至呼籲全球停飛。立委昨就表示，總統府和外交部應向聯合報道歉。運安會主委林信得表示，將會了解七八七的狀況。

美國參議員葛理漢二○二二年四月訪台時，當面向蔡英文總統表達「希望」台灣購買波音七八七。這筆廿四架飛機，高達八十億美元的採購案，在外界看來有如政治力綁架。

華航二○二二年八月決議訂購十六架波音七八七｜九客機；去年五月，華航董事長謝世謙在巴黎國際航空展與波音公司再簽訂八架，整體七八七機隊規模達廿四架，與聯合報報導的採購數完全契合。

波音公司工程師薩利普日前舉報，七八七夢幻客機組裝存在瑕疵並威脅飛行安全，呼籲全球停飛。

國民黨立委羅智強稱，當初聯合報揭露美對台強行銷售廿四架波音七八七時，總統府竟痛斥聯合報破壞國人外交信心和台美情誼，後來台灣真的採購廿四架波音七八七，如今全球都在討論波音七八七的飛安，總統府和外交部都應該向聯合報道歉。

波音 總統府 羅智強 蔡英文 運安會 飛安 飛行安全

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