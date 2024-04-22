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銓敘部駁反年改團體控政府毀約：從沒說公務員是米蟲

聯合報／ 記者林銘翰鄭媁／台北即時報導
銓敘部長周志宏。圖／銓敘部提供
銓敘部長周志宏。圖／銓敘部提供

銓敘部今天表示，年金改革是為了健全合理公務人員退休制度，目的在於讓所有公務人員都領得到退休金，有其必要性及急迫性，沒有違反信賴保護及誠信等憲法原則，部分退休團體誤解年改的政策目的，銓敘部感謝退休公務人員的付出與辛勞，從來沒有對任何公務人員形容米蟲的說法。

本報報導，全國公教軍警消總會長林水吉昨天說，銓敘部「二次年改對退職人員有利，就會對現職不利」的說法是緩兵之計，退休公教在乎的是捍衛憲法價值，同時也提出洛克的契約論強調，退休金是政府與公務員訂定的契約，契約論的論述成就憲法的最重要基礎，政府片面毀棄，對報考國考的年輕人影響深遠。

銓敘部今天透過新聞稿回應，公務人員年金改革是為了健全合理公務人員退休制度，並且讓退撫基金永續，目的在於讓所有公務人員都領得到退休金，有其必要性及急迫性，各項改革措施都經過大法官解釋肯認，沒有違反信賴保護及誠信等憲法原則，自然不是政府任意或片面毀約。

銓敘部指出，自從民國107年7月1日實施年金改革措施以來，依照退撫基金第8次精算結果，公務人員帳戶退撫基金的用罄年度，已經從民國120年延後到民國140年，以年改法案的實施結果來看，確實有實現政府推動年金改革，想要達成「退撫基金維持一個世代不用罄」的目標。

不過，銓敘部說，從民國112年7月1日開始，初任公務人員改適用個人專戶制退撫制度，不再參加現行退撫基金，導致退撫基金用罄年度，即將提前至民國135年，因此才會在公務人員退休資遣撫卹法第93條，把政府編列預算、撥款補助退撫基金財務缺口的責任入法。

銓敘部表示，如果貿然提前停止公務人員退休所得替代率調整期程，可能使各級政府節省的退撫經費，可挹注退撫基金的金額大幅減少，自然也會使「年革效益」大打折扣，造成退撫基金用罄年度更為提前，如此也會將退休給付責任轉嫁給現職人員承擔。

銓敘部說明，年金改革實施後5年經過檢討，現階段各項改革措施仍應維持，包括「二次年改對退職人員有利，就會對現職不利」、「一邊說穩健，一邊又說有用罄風險，年改成效是隨便說說的」等說法，都是片面解讀銓敘部檢討報告所造成的誤解。

銓敘部也說，軍公教人員節省的退撫經費，已經在退撫法律明定，應該全數挹注退撫基金，不得挪作他用，目前已經累計挹注2074.59億元，因應初任公教人員實施個人專戶制，導致退撫制度提前的財務缺口，政府也從113年度開始依法進行撥補，過去未達法定收益率由國庫撥補的金額，政府均已依法編列預算，撥補退撫基金完畢。

銓敘部強調，作為公務人員退撫制度的主管機關，銓敘部致力於公務人員退撫制度的合理性及永續性，為了實踐給予退休人員合理老年生活保障的目的而努力，非常尊重且感謝退休公務人員的付出與辛勞，從來沒有對任何公務人員形容米蟲的說法。

年改 年金改革 退休金

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