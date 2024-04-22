【重磅快評】綠官520前的錯亂 是秋後算帳或黑色幽默?

新北市長侯友宜收到監院約詢通知，兩名監委將調查35年前世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案，並命侯後天到監院接受調查，藍營質疑是「拿明朝劍斬清朝官」；不當黨產委員會主委林峯正今天受訪，指黨產會並未認定國民黨智庫是附隨組織。520將至，綠官們開始錯亂，35年前舊案可以拿出來辦，貼了封條竟說智庫不是附隨組織，難道東廠又出現了升級版？

520將至，政治生態勢必跟著洗牌，一些政治亂象也跟著出籠，其中以監委高涌誠與林郁容發通知要約詢新北市長侯友宜及黨產會主委林峯正說黨產會並未認定國民黨智庫國政基金會是附隨組織最受矚目。

回歸市政的侯友宜在大選後暫時躲掉罷免風暴，但民進黨又朝他揮刀而來，這次由監委操刀，細看案由，監委要查的是35年前的羅益世案。坦白說，不少人對羅相當陌生，監委炒熱舊案，推測可能的原因是侯在總統大選及兩次市長選舉中都歷經鄭南榕案的各方質疑，以結果來看，打這個議題已無效益，只好換打同年發生的羅益世案。

羅益世案的確與鄭南榕相關，1989年4月7日，支持台灣獨立運動、爭取言論自由的鄭南榕在雜誌社抵抗警方攻堅，最後自焚身亡。消息傳出後，海外台獨運動人士群情激憤。為了聲援鄭南榕，被列黑名單的世台會秘書長羅益世等人闖關回台，遭時任中山分局刑事組長的侯友宜等員警攔截強制驅逐出境。同年11月，羅第三次闖關，從加拿大入境返台被捕拘禁，10個月後獲交保。

侯友宜收到監院通知，表示心情坦蕩，尊重監院職權，將如期出席。但平心而論，羅益世案的政治性極高，監委調查對象侯友宜還是準總統賴清德的競選對手，行事自當審慎，監院不是不可以查這個案子，但早晚不查，偏偏選在520前發動，而且還湊巧是新北市議會開議第一天進行約詢，時間點難免引人揣測。

再者，當年拘捕羅益世的行動指揮官並非侯友宜，他只是奉命行事的官警之一，監委說要還原真相，但要從他身上還原事件全貌，恐怕有問題。更有意思的是，如果羅案意義重大，為何時隔35年才被監委想起？期間民進黨已前後執政16年，民進黨此時想要還原真相，會不會晚了一些？還是只想秋後算帳？

至於國民黨智庫「國政基金會」是不是附隨組織？主要是智庫要大幅裁員而引來關注，黨主席朱立倫說是受黨產條例影響。不當黨產委員會主委林峯正今天被問到這一題，居然說這是錯誤的資訊，黨產會並未認定國政基金會是國民黨的附隨組織，也未監管財務，目前國政基金會的資金往來沒有監控。林的說法若不假，國民黨這回真的被整慘了。

林峯正若不健忘，2017年9月他上任黨產會主委之後，3個月後就去查封國民黨國家政策研究基金會大樓，封條今日仍在，國民黨智庫不能投標公部門標案，對外難以募款，都始自那張封條，林今天卻雲卻淡風輕說，黨產會並未認定國政基金會是國民黨的附隨組織，六、七年來國民黨智庫逐步走向斷糧、裁員之路，源頭竟是來自「錯誤的資訊」，國民黨智庫這個冤可以向誰討？抑或這只是林峯正的黑色幽默而已？