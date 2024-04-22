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新勞長是修惡推手？ 勞團憂何佩珊不靠譜

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
勞動部準部長何佩珊。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
勞動部準部長何佩珊。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

勞動部一直以來都是相對弱勢的部會，常遭到資方與經濟部的施壓，盼勞動部長能發揮強勢的協調能力，把法規修得更好！」台北市產業工會秘書長陳淑綸受訪時期許準勞動部長何佩珊。台灣食品加工產業會聯合會理事長王逸翔則指出，過去何佩珊是勞基法「修惡」的推手之一，期許她能認錯，改與勞工站在同一陣線。

何佩珊黑馬任勞長

行政院副秘書長何佩珊接任勞動部長，她長期擔任民進黨國會幕僚，更歷經賴清德、蘇貞昌、陳建仁等三位閣揆的時代，更經手多個重大法案，包括年金改革、勞基法修正或一例一休等改革。

然而，蔡政府時期勞基法歷經兩次修訂，包括「七休一鬆綁」，「加班工時上限」等影響，遭到勞團痛批，認為法規過度鬆綁將造成勞權大幅倒退，並稱之為「勞基法修惡」。桃園市產業總工會也指出，在民進黨2016年一例一休、2018年修惡勞基法的重大爭議中，何佩珊都是站在為資方辯護的一方。

桃園市產業總工會總秘書林莊周受訪時表示，如今加班費率40年來從未調整，過去資方與政府總以「台灣人喜歡加班為理由」，拒絕調整相關法規。他指出，但實際上民眾是喜歡「加班費」，並非喜歡「加班」，盼能提供調高加班費率，不僅維持民眾生活品質、還能減少工時，期許新任部長何佩珊上任後，能趕緊修訂相關規範。

竟是勞基法惡修推手

台灣食品加工產業會聯合會理事長、工鬥代表之一的王逸翔也表示，修惡勞基法的時任行政院長賴清德如今成為總統，推手之一的何佩珊成為勞動部長，憂心勞工權益恐再度惡化，繼續要求全國勞工「作功德」。

他受訪時說，過去勞基法惡修，就是向資方讓步，進一步壓縮勞方的權益，民進黨常提到「時空背景不同」，如今何佩珊上任勞動部長，也期許她能回頭與勞工站在一起。王逸翔舉例說，如修法改善工會成立門檻過高的問題，讓更多勞工能組成工會，擴大勞方的聲音，

一改勞動部弱勢處境

全國產業總工會理事長江健興受訪時表示，何佩珊長期擔任政府的幕僚角色，更是賴清德擔任行政院長時期的副秘書長，但過去法規修訂都缺乏與勞工團體的溝通，期許未來政策落實前，勞動部能廣納勞工的聲音，保持良好溝通。

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何佩珊 加班費 勞動部

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