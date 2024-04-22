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拿35年前舊案政治追殺侯友宜？ 監察院稱為還原真相

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨新北市長侯友宜。圖／聯合報系資料照片
國民黨新北市長侯友宜。圖／聯合報系資料照片

監察委員高涌誠、林郁容近日將約詢新北市長侯友宜，調查1989年時發生的世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境案，國民黨痛批是對侯友宜的政治追殺。監察院今天表示，本案是經過民眾檢舉，且事隔35年，不可能追究個人責任，調查僅是希望還原事件真相，與追究侯友宜個人責任並無關聯，絕非政治追殺。

監察院指出，憲法第10條規定人民有居住及遷徙自由，是旅居國外人民之返鄉權，即便在威權時期也不能以國安為由而加以限制，此經大法官釋字558號解釋在案，是為自由民主憲政秩序之當然。

監察院提到，院方是接受人民陳情，針對1989年世台會相關幹部回台卻遭政府強制驅逐出境一事之政策決定與執法過程有無違失進行調查，並無任何政治考量。

監察院指出，轉型正義案件中的被害人指述有公務員不法加害事實，為查明真相於調查過程中約詢當初曾參與該事件之相關人士，屬於應該做的事情，若不予調查才是監察權被政治干預而扭曲。

監察院表示，本案事隔35年，早已不可能追究個人責任，監察調查僅是要還原當初事件真相，侯友宜經經證據顯示有參與執行強制驅逐出境過程，自然希望其提供寶貴證言做進一步釐清，此次約詢與追究侯友宜個人責任無關，更不可能是政治追殺。

侯友宜 監察院

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