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審綠版國會改革提前散會 柯建銘：符合中共利益

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨團立委范雲（左起）、鍾佳濱、幹事長吳思瑤、總召柯建銘、書記長莊瑞雄、沈發惠、陳俊宇、沈伯洋等人上午一起舉行「國會輓歌 藍白聯手沒收委員會」記者會，批評立法院司法及法制委員會在藍委人數優勢下，在尚未進行任何法案討論之下通過散會。記者蘇健忠／攝影
民進黨團立委范雲（左起）、鍾佳濱、幹事長吳思瑤、總召柯建銘、書記長莊瑞雄、沈發惠、陳俊宇、沈伯洋等人上午一起舉行「國會輓歌 藍白聯手沒收委員會」記者會，批評立法院司法及法制委員會在藍委人數優勢下，在尚未進行任何法案討論之下通過散會。記者蘇健忠／攝影

立法院司法法制委員會今排審綠版國會改革法案，然而國民黨立委挾人數優勢提散會動議，上午就散會，引發立院民進黨團的強烈不滿，質疑怎麼可以不高興就散會，直接封殺討論、不給審查。

司法及法制委員會今排定議程，繼續審查攸關國會改革的「立法院組織法」、「立法委員行為法」、「立法院議事規則」修法草案，不過國民黨立委再度於會中提出散會動議，在民眾黨立委黃國昌棄權之下，藍委挾人數優勢通過動議，讓上委員會午10時18分即散會。

對此，民進黨團於散會後舉行記者會，批評國民黨、民眾黨聯手「沒收」委員會。柯建銘表示，在野破壞執政、讓執政無法走下去，這就是藍白兩黨的終極目的，這符合誰的利益？符合台灣人民的利益嗎？當然不是，當然是符合中共的利益。

民進黨司法委員會召委鍾佳濱批評，藍委今日透過程序發言讓提案說明延宕，並再次提出散會動議，「只要是傅崐萁總召，其實他的地位已經相當於國家主席了，只要他不高興、不樂意見到的法案，就可以下令黨團成員封殺」；過去立院再怎麼野蠻，也不曾發生過國會多數的政黨任意在委員會「不高興就散會」，直接封殺討論、不給審查。

鍾佳濱並批評黃國昌是「傅聯會會長」，如果今天沒有民眾黨默許，這個散會動議是不會通過的，換言之，以後就是「國家主席」傅崐萁在立法院主導所有議事運作，「傅聯會會長」黃國昌配合，兩個黨團聯手就能控制立法院議事運作，「我們非常痛心！」沒想到黃國昌完全配合傅崐萁行使「獨裁統治」。

傅崐萁 立法院 黃國昌

延伸閱讀

影／批藍白聯手沒收委員會 柯建銘指國會由習近平控制

立院審查綠國會改革法案朝野又吵成一團 表決後散會

黃國昌舌戰賴系立委 林俊憲譏已成傅崐萁「傅隨組織」

影／柯建銘：國家幾被傅崐萁、黃國昌主宰 新的318恐誕生

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